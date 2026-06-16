緬裔美籍學者涉諜被拘 美使館罕見連3警示：赴中有風險

美國駐華使領館13日發布「雙重國籍」及「限制出境與拘留」兩項提醒，15日再發布「華裔背景與美國政府關聯」警示，連日提醒美國公民注意赴陸風險。（圖／取自美國大使館微信公眾號）

中國外交部日前證實，緬甸 裔美籍政治研究學者敏辛（Min Zin）因涉嫌從事危害中國國家安全的間諜 活動，已遭中國當局採取刑事強制措施。消息曝光後，美國駐中國大使館及領事館罕見在短短數日內接連發布三項赴中國風險警示，提醒美國公民 可能面臨拘留、限制出境及執法風險，特別是具有華裔背景、持有中國相關證件，或與美國政府機構有關聯的人士，更可能成為關注對象，引發國際間高度關注。

中國外交部發言人林劍在記者會上證實，中方已對一名在緬甸政策研究智庫擔任政治分析師的美國公民採取刑事強制措施，原因是其涉嫌從事危害中國國家安全的間諜活動。中方表示，已依法通知美國駐廣州總領事館，但未公開案件細節。

遭拘留的敏辛是「緬甸戰略與政策研究所」創辦人兼執行主任。該機構總部設於泰國清邁，長期研究緬甸政治發展、民主進程以及中國與緬甸關係。

據紐約時報先前報導，敏辛於6月3日在雲南昆明期間失聯，其後外界持續關注其下落，直到中國外交部正式證實遭拘留消息。

在敏辛案曝光後，美國駐華使領館於13日至15日期間，連續發布三則赴中國風險提醒。第一項警示聚焦「雙重國籍問題」，強調中國不承認雙重國籍，美國公民若持中國簽發的旅行證件入境，或仍保有中國身分證、戶口本等有效證件，當遭遇拘禁、限制出境或失聯時，美國政府提供領事協助的能力將受到限制。

第二項警示指出，中國可能以各種理由實施出境禁令，且相關程序缺乏透明度。美方提醒，美國公民在中國可能面臨任意執法、拘禁、逮捕或限制出境等風險，而當事人往往無法透過清晰的司法程序迅速解決問題。

第三項警示則特別提及具有華裔背景的美國公民。美駐華使館指出，涉及商業糾紛、與美國企業有業務往來，或與美國執法機構、軍方、情報機構有關聯的人士，都可能面臨額外風險。此外，參與美國政府資助項目，以及曾任或現任與美國政府有關聯職務的人員，也被列入警示範圍。

分析人士認為，美方此次連續發布三項警示相當罕見。美國艾德菲大學政治學教授王維正接受美國之音訪問時表示，此舉顯然與敏辛遭拘留事件有直接關聯。他指出，敏辛長期研究緬甸議題，而中緬邊境民族與地緣政治問題向來敏感，中方極可能以國家安全為由展開調查。

●

華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻則稱，近年以涉嫌危害國家安全為由拘押美籍學者的案例並不多見，敏辛案具體細節目前仍不明朗，但無疑已為原本複雜的美中關係再添新的不確定因素。

33--中國外交部證實，一名擁有美籍的緬甸政治研究學者敏辛遭到拘留。(取材自臉書) 33+34--緬甸裔美籍學者敏辛(●圖，取材自臉書)遭中國拘捕，美駐中大使館罕見連發布三項赴中風險警示；●圖為北京的安保人員(路透)。

34--圖為北京長安街上的安保人員。(路透)