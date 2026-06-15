模擬遠距打擊 中罕曝對美航母作戰 戰線拉到3000公里外

中國國防研究人員近日罕見公開一項針對美國航空母艦打擊群的作戰研究，引發外界高度關注；該研究提出，在特定情境下，中方可透過多層次協同打擊方式，將反艦作戰距離延伸至最遠約3000公里，對美軍航母戰力形成挑戰。

南華早報報導，這份題為「分散對抗背景下反艦導彈編隊協同作戰效能」的論文，由中國國防科技大學國際關係學院副教授高天雲發表，刊登於「戰術導彈技術」期刊。研究主要探討在現代海戰「分散部署」趨勢下，如何對高防護目標如航母戰鬥群進行有效打擊。

論文指出，隨著美國海軍推動「分散部署」戰略，艦艇間距大幅拉開，航母本身則退至後方，由神盾驅逐艦、無人艦艇及空中戰力形成多層防護網。其中，配備SM-3飛彈的驅逐艦負責外層攔截，SM-6與ESSM則構成中近程防禦，美軍航母則置於戰機與預警機組成的多重保護之中。

面對此一體系，研究提出多階段打擊構想。第一階段由潛艦滲透接近目標，發射高超音速反艦飛彈，優先攻擊前沿防禦艦艇，以削弱防空與偵測能力。潛艦因隱蔽性高，被視為突破防線的重要載具。

第二階段則啟動複合火力打擊，包括低成本誘餌無人機 與巡弋飛彈，用於消耗敵方攔截彈藥；同時配合匿蹤巡弋飛彈穿透雷達網，再以高超音速武器打擊核心高價值目標。

值得注意的是，該研究在模擬中納入美軍尚在研發中的防禦系統，包括滑翔段攔截飛彈（GPI）及升級版SM-6，並以「最強防禦情境」作為假設基礎。作者指出，若方案在最不利條件下仍具可行性，實際作戰成功率將相對提高。

此外，研究亦分析美中軍事平衡變化，指出美軍航母若持續維持前沿部署，將面臨更高風險，因此可能被迫進一步後撤並採取更分散編制。相對地，中國被認為具備持續提升的造艦與飛彈產能，有條件支撐長時間、高強度的多點打擊模式。

外界分析認為，該論文雖屬學術研究，但其內容高度細緻，仍反映出中國軍事學界對未來印太海上衝突型態的戰略思考。不過專家也強調，相關設想不應直接等同為現實軍事部署，而是技術與戰術推演的一部分。