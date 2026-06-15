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世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

中國球迷墨西哥遇劫 疑戴名表在機場就被盯上

中國新聞組╱北京15日電
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在墨西哥被搶的中國旅客，13日發布視頻表示已返回中國。(取材自瀟湘晨報)
在墨西哥被搶的中國旅客，13日發布視頻表示已返回中國。(取材自瀟湘晨報)

2026年世界盃足球賽正在美加墨三國熱烈舉行，兩名專程赴墨西哥觀賽的中國球迷，卻在抵達當晚遭遇持槍搶劫，原本的世足之旅被迫提前結束。案件近日出現新進展，中國駐墨西哥大使館證實，墨西哥警方已逮捕兩名涉案嫌犯中的一人，案件仍持續偵辦中。

瀟湘晨報報導，王先生與友人李先生於當地時間10日晚抵達墨西哥城國際機場，準備前往市區飯店入住。不料車輛行經機場附近路段時，突然遭兩名騎乘摩托車的蒙面歹徒攔截，對方持槍威脅，強行奪走兩人的名表、現金、護照後逃逸。

回憶案發當時，王先生坦言「當下腦中一片空白，只想著保命最重要。」直到抵達飯店後，恐懼感才逐漸湧現，甚至出現頭痛等不適症狀。他研判，可能在機場換匯時或因名表外露而被歹徒鎖定目標。

案發後，兩人立即向當地警方報案，同時向外領事館求助，中國駐墨西哥領事館接獲通報後迅速介入，協助與墨西哥警方聯繫。

另一方面，使館也為遺失護照的兩名球迷開設綠色通道，協助辦理旅行證件。王先生表示，相關手續辦理效率相當高，當天上午完成申請，下午即取得旅行證，順利購買返國機票。

經過約18小時飛行，兩人已平安返回北京。王先生坦言，遭遇搶劫後腦海中只剩下一個念頭，就是盡快回國，「每飛近祖國一分鐘，心裡就多一分踏實。」

中國大使館13日進一步表示，墨方已向中方通報，其中一名涉案嫌犯已被逮捕，後續仍將持續追查另一名嫌犯及相關贓物下落。

此次事件也再次凸顯海外旅遊安全的重要性。中國駐墨使館提醒赴墨及拉美地區旅遊的民眾，提高安全警覺，妥善保管證件與財物，避免攜帶大量現金及高價值物品。如遇突發狀況，應第一時間報警並聯繫當地使領館尋求協助，以保障自身安全。

精華 FAQ

  • 事件發生在兩名球迷當地時間10日晚抵達墨西哥城國際機場後，準備前往市區飯店途中。車輛在機場附近路段遭兩名騎摩托車的蒙面歹徒持槍攔截並行搶。

  • 歹徒強行奪走兩人的名表、現金與護照後迅速逃逸。失去護照後，兩人必須立即向當地警方報案，並求助中國駐墨西哥使領館協助補辦旅行證件。

  • 中國駐墨西哥使館協助聯繫墨方警方，並為遺失護照的球迷開設綠色通道補辦旅行證件。墨西哥警方已逮捕一名涉案嫌犯，另名嫌犯與贓物仍在追查。

墨西哥 大使館 護照

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