戰力斷層崩塌 WTT薩格勒布站 國乒0冠全軍覆沒

林詩棟/黃友政在男雙獲得一枚銀牌。(取材自微博)

北京時間14日晚，2026年WTT薩格勒布常規挑戰賽結束並公布戰績，中國國家乒乓球隊（以下簡稱「國乒」）派出22位選手參賽，最終以0冠收官，僅林詩棟/黃友政在男雙決賽中0：3不敵南韓 組合林鐘勛/吳晙誠，獲得一枚銀牌，創下近年主力缺陣下的最差戰績。

「國乒薩格勒布站0冠」今晨衝上熱搜第一，分析多認為核心主力集體缺陣、年輕梯隊戰力不足無法頂替致關鍵分能力全面崩塌是主因。大批網友呼籲檢討國乒「斷層」並加速改革。

據北京日報報導，北京時間6月15日凌晨，2026年WTT常規挑戰賽薩格勒布站閉幕。本站比賽，國乒派出包括林詩棟在內的9名男單選手和陳熠領銜的11名女單選手，但無人晉級決賽，3對女雙和2對混雙也都無緣決賽。

而在3對男雙組合中，只有世界排名第3位的林詩棟/黃友政闖進決賽，但面對世界排名第8位的南韓選手林鐘勛/吳晙誠，中國組合關鍵分把握不利，以13：15、5：11、9：11遭對手「零封」，無緣冠軍。國乒0冠被形容是全軍覆沒。

至於三項雙打方面，混雙冠軍最終歸屬於香港隊黃鎮廷/杜凱琹，他們決賽3：2逆轉日本隊戶上隼輔/大藤沙月。

「國乒薩格勒布站0冠」今晨衝上熱搜第一，分析人士檢討國乒失利原因多指出三點。一是關鍵分能力嚴重不足，本站賽事國乒選手至少出現8次手握局點或賽點、領先2分以上最終被逆轉的場次；林詩棟決勝局7：3領先被翻盤，暴露「想贏怕輸致領先保守、出手猶豫」的心態頑疾。

二是特殊打法應對能力薄弱，國乒有4名選手直接輸給削球、長膠、正膠、生膠等特殊打法選手，占總失利場次50%以上；優質特殊打法陪練資源幾乎全部傾斜給一線主力，二線小將缺乏應對經驗。

三是培養模式與實戰歷練差距，國乒新生代選手年均參賽量僅為日本同級別選手的60%左右，更多依賴國內封閉訓練；國乒年輕選手在關鍵分上的手軟和戰術執行率低下，是實戰歷練不足的代價。

不少網友和球迷批評梯隊建設斷層，認為「後繼無人才是國乒最大的危機」，並質疑選拔機制存在不透明問題。馬繼華等評論員指出，王楚欽、孫穎莎等主力缺陣是客觀因素，但年輕選手缺乏硬仗能力值得反思。

據安排，乒壇將在6月16日至21日迎來級別更高的WTT盧布爾雅那球星賽，小勒布倫、雨果、溫特等名將將參加，國乒能否取得更好成績也引來關注。

林詩棟/黃友政男雙決賽中。(取材自微博)