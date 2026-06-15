我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／中國隊雖沒踢進會內賽 中國贊助、製造、技術卻無所不在

世界盃／「拉眼角」歧視南韓球迷 墨西哥觀眾被起底、道歉請辭

戰力斷層崩塌 WTT薩格勒布站 國乒0冠全軍覆沒

中國新聞組／北京15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
林詩棟/黃友政在男雙獲得一枚銀牌。(取材自微博)
林詩棟/黃友政在男雙獲得一枚銀牌。(取材自微博)

北京時間14日晚，2026年WTT薩格勒布常規挑戰賽結束並公布戰績，中國國家乒乓球隊（以下簡稱「國乒」）派出22位選手參賽，最終以0冠收官，僅林詩棟/黃友政在男雙決賽中0：3不敵南韓組合林鐘勛/吳晙誠，獲得一枚銀牌，創下近年主力缺陣下的最差戰績。

「國乒薩格勒布站0冠」今晨衝上熱搜第一，分析多認為核心主力集體缺陣、年輕梯隊戰力不足無法頂替致關鍵分能力全面崩塌是主因。大批網友呼籲檢討國乒「斷層」並加速改革。

據北京日報報導，北京時間6月15日凌晨，2026年WTT常規挑戰賽薩格勒布站閉幕。本站比賽，國乒派出包括林詩棟在內的9名男單選手和陳熠領銜的11名女單選手，但無人晉級決賽，3對女雙和2對混雙也都無緣決賽。

而在3對男雙組合中，只有世界排名第3位的林詩棟/黃友政闖進決賽，但面對世界排名第8位的南韓選手林鐘勛/吳晙誠，中國組合關鍵分把握不利，以13：15、5：11、9：11遭對手「零封」，無緣冠軍。國乒0冠被形容是全軍覆沒。

至於三項雙打方面，混雙冠軍最終歸屬於香港隊黃鎮廷/杜凱琹，他們決賽3：2逆轉日本隊戶上隼輔/大藤沙月。

「國乒薩格勒布站0冠」今晨衝上熱搜第一，分析人士檢討國乒失利原因多指出三點。一是關鍵分能力嚴重不足，本站賽事國乒選手至少出現8次手握局點或賽點、領先2分以上最終被逆轉的場次；林詩棟決勝局7：3領先被翻盤，暴露「想贏怕輸致領先保守、出手猶豫」的心態頑疾。

二是特殊打法應對能力薄弱，國乒有4名選手直接輸給削球、長膠、正膠、生膠等特殊打法選手，占總失利場次50%以上；優質特殊打法陪練資源幾乎全部傾斜給一線主力，二線小將缺乏應對經驗。

三是培養模式與實戰歷練差距，國乒新生代選手年均參賽量僅為日本同級別選手的60%左右，更多依賴國內封閉訓練；國乒年輕選手在關鍵分上的手軟和戰術執行率低下，是實戰歷練不足的代價。

不少網友和球迷批評梯隊建設斷層，認為「後繼無人才是國乒最大的危機」，並質疑選拔機制存在不透明問題。馬繼華等評論員指出，王楚欽、孫穎莎等主力缺陣是客觀因素，但年輕選手缺乏硬仗能力值得反思。

據安排，乒壇將在6月16日至21日迎來級別更高的WTT盧布爾雅那球星賽，小勒布倫、雨果、溫特等名將將參加，國乒能否取得更好成績也引來關注。

林詩棟/黃友政男雙決賽中。(取材自微博)
林詩棟/黃友政男雙決賽中。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 國乒派出22名選手參加2026年WTT薩格勒布常規挑戰賽，最終沒有拿到任何冠軍，只由林詩棟、黃友政在男雙獲得一枚銀牌，創下近年較差戰績。

  • 文章指出，主因包括核心主力集體缺陣、年輕選手無法接班，以及關鍵分把握能力不足。另有特殊打法應對薄弱和實戰歷練不夠等問題被一併提出。

  • 緊接著6月16日至21日將舉行級別更高的WTT盧布爾雅那球星賽，小勒布倫、雨果、溫特等名將都將參加。外界也關注國乒能否及時調整並改善成績。

南韓

上一則

又是辱華？ 英網紅炫耀以20元麻辣燙獵艷 西安女師被開除

下一則

馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明率先登場 擔任澳洲vs.土耳其賽SVAR

延伸閱讀

馬龍交棒 王楚欽成中國男乒首位00後隊長

馬龍交棒 王楚欽成中國男乒首位00後隊長
澤瑞夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃

澤瑞夫法網封王 4闖大滿貫決賽終高舉金盃
馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明搶下首秀 曾遭C羅飆罵上熱搜

馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明搶下首秀 曾遭C羅飆罵上熱搜
世足攻略／A組 實力分明 墨西哥、南韓力爭前二

世足攻略／A組 實力分明 墨西哥、南韓力爭前二

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
金浦鈦業「90後」海歸董事長兼總經理郭彥君辭職。(取材自 21世紀經濟報導)

90後海歸女接班上市公司 4年虧10億…結局是辭董座

2026-06-12 02:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我
外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂

外公就是大將軍張學良 黃大煒家世背景超狂