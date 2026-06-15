馬寧無緣世界盃首輪哨 傅明率先登場 擔任澳洲vs.土耳其賽SVAR

擔任影像輔助裁判的傅明，是首位在2026年世界盃亮相的中國裁判。(新華社資料照片)

46歲的中國籍國際裁判馬寧，在2026年世足賽小組首輪賽事中未獲任何吹哨任務，引發中國球迷與網友廣泛關注。相較之下，澳洲 對土耳其 的小組賽中，中國裁判傅明擔任輔助視頻助理裁判（SVAR），完成個人世界盃 執法首秀，也成為首位在2026年世界盃亮相的中國裁判。

鳳凰網報導，本屆世界盃共有3名中國裁判入選執法名單，包括以主裁判身分入圍的馬寧、擔任VAR(影像輔助裁判)的傅明，以及助理裁判周飛。目前僅傅明率先獲得執法機會，馬寧與周飛仍處於待命狀態。

傅明擁有多年的競賽執法經驗，曾多次亮相亞冠聯賽等亞洲頂級俱樂部賽事，並參與多屆國際足聯賽事的執法工作。不過他在2023年執法亞冠盃附加賽，當時葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）率艾納斯以4：2擊敗沙巴布阿赫利晉級小組賽，他在這場比賽多次在禁區被對手犯規，但傅明卻沒判12碼罰球，讓C羅在球場上暴怒，上前飆罵傅明「wake up」，且在兩次咆哮後推人離場，此事發酵後迅速衝上熱搜，引發熱議。

傅明1983年生，2008年成為中國國家級裁判，2010年上半年開始執法中甲，下半年進入中超賽場，直至2014年，傅明獲執法國際級比賽資格，2015年成為亞足聯菁英裁判，外界認為是中國7名級國際裁判中，最受亞足聯欣賞的三名裁判之一。

對於馬寧首輪「零任務」的情況，外界質疑是否國際足聯對其能力缺乏信心。不過從整體數據來看，本屆世界盃共有51名主裁判入選，首輪僅有24場比賽，理論上有超過一半的主裁判無法在首輪獲得主哨機會；此外，亞足聯共有8名主裁判入選本屆世界盃執法團隊，首輪僅3人獲得主裁判任務，其餘人員同樣需要等待後續安排。

報導指出，馬寧近年在國際賽場的資歷相當亮眼。他曾執法亞冠聯賽決賽、亞洲盃決賽，也曾在世界俱樂部盃擔任主裁判，並成為首批透過現場廣播向球迷說明VAR判決結果的裁判之一。2022年卡達世界盃期間，他曾6度擔任第四官員，雖未獲得主哨機會，但已創下中國裁判參與世界盃執法的重要紀錄。

值得注意的是，馬寧今年已46歲，在高強度世界盃賽事中，裁判每場平均跑動距離超過11公里，體能與專注力都是重要考驗。然而，他能夠連續兩屆入選世界盃裁判名單，本身已證明其專業能力獲得國際足聯認可。

目前世界盃小組賽仍在進行中，裁判派遣安排也將持續調整。外界普遍認為，馬寧仍有機會在第二輪甚至淘汰賽階段獲得吹哨任務。對這位中國足壇最具國際知名度的裁判而言，世界盃之旅尚未結束，能否把握接下來的機會，將是中國裁判在世界舞台上的另一項重要考驗。

傅明2023年執法亞冠盃附加賽，曾被C羅在球場吼「wake up」。（取材自微博）

中國三名裁判分別是傅明(左起)、馬寧與周飛。(取材自鳳凰網)