「像沒有冠軍隊的世界盃」 美媒：G7排除中國還有存在意義嗎

七國集團峰會15日起在法國舉行，媒體評論指「排除中國的G7，就像沒有冠軍隊的世界盃」；圖為法國警察走過G7的宣傳海報。(美聯社)

七大工業國集團(G7 )峰會15日起在法國舉行，中國非成員國未參與，在國外輿論上引發兩極化看法。有分析人士擔心接納中國可能衝擊G7內部凝聚力，有美媒則提出「沒有中國，G7還有存在的意義嗎」反思，稱中國的經濟、政治和戰略影響力今非昔比，「沒有中國的G7峰會，如同少了五屆冠軍得主巴西 隊的世界盃 足球賽」。中國官媒則嘲諷G7有「領導者幻覺」，自己生病卻甩鍋讓中國吃藥，要叫醒這種裝睡的人實在很難。

觀察者網報導，美聯社14日刊文拋出「沒有中國，G7還有存在的意義嗎」問題，稱G7在成立之初未納入中國，符合當時歷史背景，但今天，中國的經濟、政治和戰略影響力已今非昔比，持續排除中國，顯得愈來愈不合時宜。

文章指出，按數據衡量，中國本該毫無懸念受邀參會；若以經濟實力論，中國早該是G7成員。中國經濟體量已遠超G7中的德國、日本、英國、法國、義大利和加拿大，僅排在美國之後。從這個角度看，沒有中國的G7峰會，如同少了五屆冠軍得主巴西隊的世界盃足球賽。

多倫多大學研究G7問題的專家約翰·柯頓形容，1975年的中國還是「一隻溫順的小熊貓」，如今則已成為「一條全球巨龍」。「很多人因此自然會問：如果中國加入G7，G7和全球社會會不會更好？一個合理的答案是：會的」。

文章並稱，儘管中國並非G7成員國，但仍是G7繞不開的核心議題，中國的影響力正通過各種方式影響所有G7國家。這意味著在G7峰會上，中國將成為「房間裡的大象」。這一西方諺語用於形容一種非常明顯卻常常被集體忽視或故意迴避的問題。

也有分析人士對接納中國加入G7保持警惕。比如有人稱，中國加入可能破壞G7的凝聚力，還有學者認為「讓中國加入無異於引入特洛伊木馬」。

中國官媒環球時報14日發出社評指出，一個僅占全球人口不到10%、經濟占全球GDP比重持續下降的G7集團，仍然試圖以「世界領導者」自居，甚至將自身利益包裝成「國際規則」，顯然已經難以適應現實需要。尤其，在實力和凝聚力雙雙滑坡的當下，G7不反躬自省，還企圖在峰會中指責中國造成國際貿易不平衡、產能過剩等，這是自己生病，卻讓別人吃藥。

社評指出，在「領導者幻覺」和不斷加劇的焦慮感和無力感共同作用下，G7選擇了「甩鍋中國」，以轉移G7國家之間及各自國內矛盾、推卸自身責任，並試圖拉幫結派組建「小圈子」。期待G7能從「領導者幻覺」中清醒過來，共同為維護和平和促進發展發揮作用。