世界盃最孤單開幕戰 杭州1咖啡店邀4000人看直播 0人到場

世界盃開幕戰，店主獨自一人在店觀賽。(取材自潮新聞)

2026美加墨世界盃 開幕戰熱鬧登場，但在浙江杭州蕭山機場附近，一間主打觀賞飛機起降的茶咖卻出現截然不同的景象。店主趙先生原本透過多個顧客群組、共計約4000人發出邀請，希望球迷能齊聚店內觀看揭幕戰直播，未料比賽凌晨開打後，店內始終空無一人，形成強烈反差。

綜合上游新聞、極目新聞報導，趙先生表示，為迎接世界盃，他提前兩周布置場地，準備投影設備、啤酒與零食，並強調「不設消費門檻」，即使不消費也歡迎入場觀賽。然而首場墨西哥 對南非 的揭幕戰開踢時，整間店燈光全亮，卻只有他一人獨自守在螢幕前看球。

「一個人看比賽真的很無聊，只能一直拍大腿。」趙先生表示，雖然群組內不少人回覆「會來」，但實際到場情況完全落空。他推測，主要原因可能與比賽時間為凌晨、地點較偏以及多數人隔天需上班有關。

更令人意外的是，第二場賽事期間，店內僅出現2名顧客短暫觀賽，其餘時間仍相當冷清。趙先生表示，店內平時周末客流約200、300人，原以為世界盃熱潮可帶動夜間人潮，結果卻與預期落差極大。

儘管如此，他仍未放棄，「今天沒人不代表明天也沒人。」趙先生說，未來將先調整營業時間，改為早場經營，夜間凌晨時段暫不開放，但仍希望在周末賽事中迎來真正的觀賽人潮。

這起「4000人邀約、0人到場」的落差事件，也在網路引發討論，有網友直言「時間太硬，誰都撐不住」、「杭州來個人去一下呀，老闆太寂寞了」，也有人感嘆，即使大型賽事熱度高，實際轉化為線下消費仍充滿不確定性。