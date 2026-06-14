「要是有國足該多好」 中國球迷淚灑世界盃開幕式

中國球迷淚灑世界盃開幕式現場。(視頻截圖)

當地時間2026年6月11日，美加墨世界盃 在萬眾矚目中拉開帷幕。然而，在開幕式現場的狂歡浪潮中，一幕屬於中國球迷的落寞畫面卻在網路上掀起軒然大波。

一名在開幕式現場的中國球迷眼眶泛淚，對著鏡頭哽咽道：「我覺得裡面要是有我們的球隊該多好啊。我們的國旗什麼時候能在世界盃的賽場上真正地飄揚呢？這裡為什麼沒有中國（Why there is no China）？」 這一幕讓身旁的外國球迷紛紛拍肩暖心安慰，也瞬間點燃了國內網民的激烈辯論，「是真情流露還是矯情作秀」。

根據網友留言分析，這滴在異鄉落下的眼淚，網路輿論呈現出極其兩極化的反應。

部分網民表示同感，認為足球的魅力不分國界。有人直言：「看著日韓在世界舞台上馳騁，再看到這個視頻，我的心情是一樣的。」他們渴望未來某天，大街上能換上中國人的面孔，為自己的國家隊瘋狂歡呼。

但也有質疑與嘲諷的聲音。有人評論直指該中國球迷「戲太多」，認為這是在鏡頭前的「精準表演」；也有人務實地表示：「都有錢有閒去現場看球了，好好看球得了，何必這麼矯情？」更有人坦言，中國男足水平就擺在那裡：「去了也是被虐，何必自取其辱？」

有評論認為，這場爭論的背後，本質上是中國民大眾對「體育與國運」關係的觀念轉變。

不少網民試圖將體育與國家成就剝離，認為世界盃有沒有中國隊根本不重要：「如果空間站、航母艦隊、高超音速導彈沒有中國隊，那才是大事情。」 這種觀點認為，中國在科技與經濟上的輝煌，早已不需要一場足球賽來證明。

然而，也有老球迷感嘆，只有1980年代那種純粹渴望「衝出亞洲、振興中華」的心情才最真摯。在當下多元的輿論場中，看球究竟該是純粹的娛樂，還是必須承載愛國主義的宏大敘事，或許每個中國人心中都有不同的答案。