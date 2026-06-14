除了國足沒去…世界盃從裁判、用球、設備 處處中國元素

世界盃用球「中國製造」，用於本屆世界盃304場正賽。(取材自上觀新聞)

中國國家男子足球六度缺席世界盃 足球賽，近日2026世界盃開踢，被中國媒體和網友自嘲「除了國足沒去，世界盃到處都是中國元素」，因為從開幕式出圈的中國潮玩IP、中國裁判，到賽事保障中國科技、遍布全球的中國製造及科技等，世界盃場內外，中國身影無處不在，但就國足沒能上場。「義烏製造」在本屆世界盃持續發威，部分商家足球相關商品訂單較上屆大增近六成，商家天天加班，賣最好的是西班牙相關商品。

中國裁判三人組。(取材自上觀新聞)

上觀新聞報導，首先，中國裁判團隊實現歷史性突破，正式補齊中國足球世界盃執裁全崗位空白，馬寧、傅明、周飛三人入選，構成主裁+VAR視頻裁判+助理裁判完整本土裁判團隊，是中國足球歷史上首次以全套裁判建制亮相世界盃正賽。

賽事核心科技保障同樣離不開中國力量。本屆官方比賽用球「三重浪」全程由廣東深圳工廠智造生產，每一顆正賽用球均印有MADE IN CHINA標識，足球內置高精度傳感晶片，依托智能數據輔助VAR完成越位、進球等關鍵判罰，用於世界盃全部104場正式比賽。

球場高清轉播大屏、計時計分系統、VAR視頻回放算力後台、賽場通信保障設備等關鍵賽事硬件，也均由多家中國科技企業提供設備與技術支持，其中一家是深圳企業艾比森。賽事後勤出行保障中，115列由中國中車株機自主研發製造的輕軌列車，全面投入墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉三座賽事主辦城市運營。

LABUBU亮相世界杯開幕式。(取材自上觀新聞)

深圳企業艾比森大屏亮相美加墨世界盃。(取材自深圳特區報╱受訪企業供圖)

商業贊助板塊上，本屆共有3家官方在冊中國合作品牌，其中聯想位列FIFA最高級別全球合作夥伴。本屆並實現中國潮流文化與傳統體育文化雙線出海，除開幕式LABUBU驚艷全球，在墨西哥城、洛杉磯、多倫多三大官方球迷嘉年華內同步設置中式體育文化專區。

球迷消費市場也依舊由中國製造占據主流。每屆世界盃周邊產品供應鏈中，浙江義烏都是全球核心供貨源頭，本屆也不例外，義烏廠商大批量生產各國球隊旗幟、球迷圍巾、助威喇叭、臉貼、紀念掛件等常規觀賽周邊，銷往北美、歐洲、拉美等全球各大球迷市場。據第一財經報導，義烏海關統計，今年前兩個月，體育用品出口額突破23.4億元（人民幣，下同），同比增長38.5%。

做了10年足球周邊生意的義烏商戶陳寧（化名）這陣子每天日夜趕工，工廠要生產15萬件球衣，而上一屆卡達世界盃的球衣產量是6萬，增長超出預期，「原本預計增長30%，實際增長了50%到60%」。目前店裡賣得最好的是西班牙元素球衣，單一網店單款西班牙球衣日銷量約400到500件。美國、墨西哥元素的商品也在漲，沒進世界盃的義大利周邊賣得也不錯。訂製款球衣上，印得最多的名字是西班牙的亞馬爾。

由中國中車研發的輕軌與地鐵列車在墨西哥城、蒙特雷、瓜達拉哈拉三座城市以「賽事」狀態投入營運。(取材自上觀新聞)