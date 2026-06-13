日中關係惡化 上海電影節未放映日本電影
第28屆上海國際電影節12日開幕。受日中關係惡化影響，今年電影節未設置介紹日本最新電影的「日本電影周」，也不會放映任何日本電影或邀請日籍評委。
據日本媒體共同社報導，以往上海電影節都會上映多部日本電影及動畫作品，如2025年的電影節就播出了人氣動畫「新世紀福音戰士」，以紀念其30周年；另外日本男星小田切讓主演的「夏日沙上」還獲得了評委會大獎。
有電影節相關人士表示，很喜歡日本作品，看不到日本片令人遺憾。
日本首相高市早苗在去年11月發表「台灣有事」的言論後，引來北京方面的不滿，並從經貿、軍事、人文交流等領域進行反制，旅遊業也遭到波及。
香港01報導，日本電影周從2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。同時，日本方面在東京國際電影節等活動期間，也一直舉辦中國電影周。
同時，今年是中國共產黨成立105年，上海電影節策劃「大好河山」展映單元，許多紅色電影（中國主旋律題材的電影）展映活動在6月舉辦。
第28屆上海國際電影節於12日至21日舉行。這屆電影節將在上海及長江三角洲5個城市等逾50家戲院，放映來自77個國家和地區逾420部影片，放映場次計約1600場。
今年電影節未設置日本電影周，也沒有放映任何日本電影，連往年常見的日籍評委都未邀請，反映日中關係緊張已直接影響文化活動安排。 以往上海電影節常放映多部日本電影與動畫，像2025年曾播出《新世紀福音戰士》，日本電影周也自2006年起多與北京、上海電影節合作舉辦。 北京不滿源自高市早苗去年11月的「台灣有事」言論，之後在經貿、軍事、人文交流等面向採取反制，連旅遊業與文化交流也受到牽動。
精華 FAQ
今年電影節未設置日本電影周，也沒有放映任何日本電影，連往年常見的日籍評委都未邀請，反映日中關係緊張已直接影響文化活動安排。
以往上海電影節常放映多部日本電影與動畫，像2025年曾播出《新世紀福音戰士》，日本電影周也自2006年起多與北京、上海電影節合作舉辦。
北京不滿源自高市早苗去年11月的「台灣有事」言論，之後在經貿、軍事、人文交流等面向採取反制，連旅遊業與文化交流也受到牽動。
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