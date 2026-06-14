兩岸觀策╱北京拚周邊外交 「穩」字當頭有伏筆

近期北京外交風起雲湧，緬甸 總統敏昂萊即將到訪，5月以來已有伊朗 外長阿拉奇、塔吉克總統拉赫蒙、汶萊王儲比拉、美國總統川普、俄羅斯總統普亭、塞爾維亞總統武契奇、巴基斯坦總理夏立夫、英國外相古柏、寮國人民革命黨總書記通倫、尼泊爾外長希西爾等各國政要訪中。

而中共總書記習近平今年首度出訪，是6月初到北韓與金正恩會晤。最近另有中共政治局委員王毅 訪蒙古、中央書記處書記王小洪訪哈薩克並出席「中國—中亞公安內務部長會議」，香港特首李家超也著力經營中亞。

北京這波外交活動重心在「周邊」。上述國家加上4月初越共總書記蘇林到訪，短短一個多月的重要外交活動，涵蓋多達十個陸地鄰國，甚至「集滿」了所有周邊共產政體。

其中，習近平訪北韓，27個小時內排滿9場活動，但官方報導裡，包含「無核化」等過往對「朝鮮半島」局勢表態都付之闕如，在會談中改以「地區乃至世界和平穩定和發展繁榮」帶過。顯然對北京而言，平壤擁核與強軍擴武既木已成舟，那先求穩定毋寧是更現實的選擇。

不只是北韓，「穩定」貫穿了幾乎所有和外國領導人會談的官方通稿，而具體措施舉凡與塔吉克簽署「永久睦鄰友好合作條約」、與俄國續簽「睦鄰友好合作條約」、與北韓共慶雙方「友好合作互助條約」65周年等，都有藉條約穩定雙邊關係的濃厚意味。

政治機制方面，則偕寮國宣布建立部長級的外交、國防、公安「3+3」戰略對話機制。這是中國對外「3+3」部長級機制，自與越南首創後，首度擴張到其他國家。目前中國「2+2」或「3+3」機制已輻射至越南、寮國、印尼、柬埔寨、馬來西亞等東南亞周邊國家。

中國國家副主席韓正6月初在俄國出席聖彼得堡國際經濟論壇致詞時也指，本屆主題順應了「各國」、「特別是在當前國際環境下求穩定」的「普遍願望」，此話所及當然也包含中國自己。

北京這波外交攻勢最大的「角色設定」就是「地區與國際穩定維護者」。

更值得注意的是地理特徵，幾乎「獨漏」東面與南面的兩個人口上億的海上鄰國：菲律賓與日本。如此角色的經營以及區域分布的格局值得深思。特別是最近北京公開制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛、與持續猛批日本「復活」軍國主義。

「伏筆」的揭曉，在5月底日菲聯合聲明啟動涉及台灣周邊的專屬經濟海域及大陸棚畫界談判後，中共海警首度單獨至台灣東部海域執法巡查、爾後又有其海事船隻開赴該海域活動。這次推展「執法權」的案例顯示，並非只有兩岸關係會觸發台灣周遭局勢的變化，中共與關係不睦的鄰國之間，也會對「涉台」事件加倍敏感與強勢因應。

東南亞有俗諺云「大象打架、螞蟻遭殃」。在當前北京與東京、馬尼拉之間關係不佳下，地理上身處三方交會處的台灣，尤應當心是否後續又會被這些外交齟齬波及，並以民眾權益為重，採取穩定且一致的立場，以免因「偏頗」而落人口實。