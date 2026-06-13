全家遭制裁 菲防長嗆中國針對「說出真相的人」

菲律賓國防部長鐵歐多洛。（路透）

中外交部11日宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛及其親屬，主因在於鐵歐多洛涉華言論破壞中菲關係。鐵歐多洛回應稱中方制裁「說出真相的人」，而中國外交部發言人林劍表示，如果任由鐵歐多洛一再破壞雙方穩定關係的努力，最終損害的只會是菲國利益。

中國外交部官網11日晚發布消息稱，「菲律賓國防部長鐵歐多洛多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止鐵歐多洛及其配偶、子女入境中國內地和香港 、澳門 ，禁止中國境內的組織、個人與鐵歐多洛及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

據菲律賓通訊社消息，菲律賓外交部12日稱，中方制裁鐵歐多洛是中方的主權權利，但菲方認為此舉是「不友好的行為」，可能進一步複雜化和損害兩國關係。菲方稱此類措施無助於建立相互信任、負責任地管理分歧，或為兩國建設性互動創造必要條件。

鐵歐多洛12日的聲明表示，批評中方制裁是針對「說出真相的人」。他並稱，將繼續履行職責，維護菲律賓國家尊嚴，反制中方「在菲律賓領土和海域犯下的惡行」。2024年8月鐵歐多洛在美國印太司令部一場會議上發言時指，中國是東南亞和平的「最大破壞者」。

中國外交部發言人林劍12日表示，鐵歐多洛仍在顛倒黑白、攻擊抹黑，他的這些言行不是他所標榜的所謂維護本國尊嚴，而是「撈取政治私利的作秀表演」。正是他（鐵歐多洛）這樣一小撮人不負責任的肆意妄為，才會導致中菲的爭議激化、兩國關係惡化。

報導指出，據中方說法，鐵歐多洛被中方制裁的最新導火線一是5月中，他親自帶隊赴一處中資鋼鐵廠，以歧視性和選擇性任意扣押廠內69名有合法身分的中國工人；二是5月底新加坡香會期間，他對中方緊急供應菲律賓因美伊戰事所欠缺的化肥和燃料，稱作是包裝和欺騙，不管如何粉飾對菲律賓的幫助都無濟於事，徹底惹怒中國。