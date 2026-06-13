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「面對中國不能簡單地加徵關稅」 G7商界態度審慎

中國新聞組／北京13日電
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中國的產業政策引發七國集團(G7)商界領袖的擔憂，但主要商業組織的代表們還是排除採取貿易保護主義的可能性。商界領袖承認中國製造商存在不公平貿易行為，但他們卻不願徵收關稅。相反地，他們主張改革世界貿易組織。

法廣網引述回聲報報導，據經合組織(OECD)研究，中國公共補貼被認為是造成部分產業產能過剩的重要原因。G7商界指出，相關政策使中國企業在價格、創新與市場擴張方面具備優勢。不過，與會代表同時認為，在經濟轉型或危機時期，針對特定產業提供支持具有一定合理性，但不應對市場造成明顯扭曲。

對於是否應對中國商品加徵關稅，多數商界領袖態度審慎。法國企業聯合會副主席勒薩謝表示，產能過剩問題不僅涉及中國，也影響全球多個經濟體，屬於跨國性議題。他強調，若出現扭曲競爭或掠奪性行為，應更快速採取應對措施，但現行機制反應仍偏慢。

報導指出，七國集團商界領袖承認，中國經濟奇蹟的部分原因在於工作和創新。「這正是我們所追求的：對競爭力和創新的衝擊。但我們不能掩蓋不公平競爭的事實」，勒薩謝強調。

德國僱主聯合會代表尼德馬克主張繼續與中國進行貿易和投資，但他告誡人們不要天真。「我們需要時間來建立適當的機制。我們不能簡單地增加關稅和採取保護主義措施。大型跨國公司和中小企業受到的影響並不相同。沒有一勞永逸的解決方案。我們必須採取明智、有針對性且具有戰略性的措施。」

精華 FAQ

  • 他們認為中國公共補貼助長部分產業產能過剩，使中國企業在價格、創新與市場擴張上占優勢，進而造成不公平競爭與市場扭曲。

  • 他們認為關稅不是萬靈丹，且產能過剩是跨國性問題，若只靠保護主義，可能傷害自身企業與供應鏈，因此應避免簡單粗暴的做法。

  • 他們主張加快應對扭曲競爭的機制，並透過改革世界貿易組織來處理爭端，同時採取明智、有針對性且具戰略性的措施。

G7 關稅

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