戰略漏洞…關鍵礦產供應靠北京 中媒：「SpaceX還得依靠中國」

6月12日，在美國紐約時報廣場，人們通過大屏幕觀看SpaceX首次公開募股股票上市交易慶祝活動。( 新華社)

全球首富馬斯克 創辦的太空探索科技公司(SpaceX )12日上市，近1.8兆美元創紀錄估值成史上規模最大IPO；但有美媒報導稱，SpaceX想落地大規模軌道基礎設施建設，勢必要消耗海量關鍵礦產與光伏原料，而中國在這些SpaceX所需核心技術的規模化量產中占據主導權，加上與美國軍方和情報機構合作，使SpaceX對中國供應鏈的依賴成為「巨大戰略漏洞」，如果SpaceX太空計畫因美中外交與貿易關係持續緊張受阻，馬斯克不應感到意外。

據觀察者網「SpaceX怎麼著，都得依靠中國」的文章引述彭博資訊發文指出，SpaceX招股書說得天花亂墜，卻始終沒有回答一個核心問題：中國牢牢把控鎵、太陽能多晶硅等關鍵原材料與技術的規模化量產環節；這家宣稱搭建全新太空基建、助力美國拿下21世紀戰略競爭主動權的企業，究竟要如何破解決定其成敗的硬件供應鏈問題？

文中指出，SpaceX若要落地大規模軌道基礎設施建設規畫，勢必需要消耗海量關鍵礦產與光伏原料；而鎵、多晶硅核心產能大多由中國掌控，在地緣博弈持續升級的大環境下，其戰略軟肋愈發突出；「隨著馬斯克的野心無限擴張，關鍵礦產就成了一個無法迴避的核心變量」，「SpaceX並未對外披露其光伏陣列所採用的具體技術，但所有線索都指向中國」。

報導指出，馬斯克計畫，更大問題在於，中國在SpaceX所需核心技術的規模化量產中占據著主導權。

首先就是航天光伏面板的傳統主導材料砷化鎵。全球幾乎全部鎵金屬產能都集中在中國，而中方自2024年起已基本停止向美國出口該金屬。如果改用星鏈通信衛星採用的多晶硅光伏面板，同樣受制於中國：全球約93%的太陽能級多晶硅產能都在中國工廠，剩餘海外產能年總產量不超過120GW，遠遠無法滿足馬斯克的宏大願景。

文中並稱，SpaceX與美國軍方和情報機構的深度合同，使其對中國供應鏈的依賴成為了一個「巨大戰略漏洞」。儘管馬斯克試圖通過在德州建立太陽能工廠以擺脫困境，但其核心技術路徑仍繞不開中國，且受到中方技術出口管控的限制；與此同時，美方以軍事安全風險為由，本周將中國四大光伏龍頭中的兩家企業列入涉軍實體清單，進一步加劇行業供應鏈壁壘。

「美國在AI領域的野心，與該國保持對中國技術領先地位的國家戰略密不可分。SpaceX正是實現這些雄心的主要載體之一」，報導稱，「（因此）如果太空計畫因外交與貿易關係持續緊張而受阻，馬斯克對此不應感到意外」。