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日媒：日本貿促會代表團訪華延期 原定21日起訪問北京

記者張鈺琪／綜合報導
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2025年6月3日，大陸國務院總理李強（右二）在北京人民大會堂會見日本國際貿易促...
2025年6月3日，大陸國務院總理李強（右二）在北京人民大會堂會見日本國際貿易促進協會會長河野洋平（左二）率領的訪華團。（新華社）

日中經貿交流再出現變化。日本共同社12日引述多名相關人士報導，日本國際貿易促進協會代表團原定6月21日至24日訪問北京，但相關行程將延期，具體原因與新的訪問日期尚未公布。

共同社此前報導，該代表團原計畫配合6月22日至26日在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」訪華，並已提出希望與大陸領導層會面的意願。若行程成行，將是日本首相高市早苗去年11月在國會發表涉台言論後，日本經濟團體代表團首次訪問中國大陸。

日本國際貿易促進協會是日本對華貿易與經濟交流的重要窗口，往年均會組織訪華團，並與中方高層會面。該協會前會長、前日本眾議院議長河野洋平8日去世，享年89歲；河野洋平去年6月曾率團訪華，並與大陸國務院總理李強會談。

共同社此前指，代表團原本預計在訪中期間再次確認日中經濟合作的重要性，並要求改善中方對日出口管制等懸而未決的議題。在日中關係惡化影響經濟交流之際，日本經濟界試圖透過訪華尋找改善雙邊關係的突破口。

報導稱，高市早苗去年發表涉台言論後，日中關係惡化也波及經濟交流。由日中經濟協會、日本經濟團體聯合會、日本商工會議所組成的代表團，原定今年1月訪問北京，但行程已延期，至今仍未成行。

另據俄羅斯衛星通訊社指，關西經濟聯合會會長松本正義原定3月訪中行程也未能成行。不過，近期稍有緩和，日中經濟協會考察團已於5月中旬訪問大陸5天。

精華 FAQ

  • 共同社報導，代表團原定6月21日至24日訪問北京，但行程已延期，新的訪問日期與具體原因都尚未對外公布。

  • 代表團原計畫配合6月22日至26日在北京舉行的中國國際供應鏈促進博覽會，並希望與大陸領導層會面，強化日中經貿對話。

  • 除日本貿促會外，由多個經濟團體組成的代表團原定今年1月訪北京也已延期，關西經聯會會長3月訪中同樣未成行。

日本 高市早苗

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