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「諜龜諜魚」竊取海洋敏感數據 國安部示警境外勢力威脅

中國新聞組／北京13日電
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中國國家安全部微信公眾號12日發文稱，近年境外間諜機關藉由新型間諜設備持續竊取中國海洋敏感資訊，包括諜龜諜魚、探測浮標、水面航行器等設備，或以軍艦、潛艇以及探查中國近海石油、天然氣礦藏的分布情況。

中國國家安全部文章指出，境外間諜情報機關近年透過多種新型間諜設備，持續竊取中國海洋敏感資料，例如有境外間諜情報機關以浮標等高精準度的感測器長期搜集中國軍艦、潛艇相關資訊，並從中分析中國海軍活動規律，嚴重威脅中國海上軍事安全。

另外，有境外機構在中國領海投放無人潛航器，持續窺探中國海洋水溫、鹽度、密度、海流等相關資料，繪製中國海域的「水下地圖」，以研判中國近海防禦薄弱點。

文章並提到，有境外間諜情報機關以技術竊密裝置探查中國近海石油、天然氣礦藏的分佈資料，不僅會導致中國海洋資源秘密外洩，甚至可能引發資源開發權糾紛等問題。

文章表示，境外間諜情報機關也會用探測浮標、水面航行器、甚至在較大型活體海洋動物身上掛上感測器收集海水水溫、鹽度等敏感數據，並藉由衛星向境外傳輸。

國家安全部指出，海洋的洋流動態、水溫特性、溫度分布及海底地形等敏感數據資料，一旦被境外間諜情報機關竊取，將嚴重危害國土安全、軍事安全、經濟安全。

國安部並提醒，漁民出海作業時，如發現不明浮標或其他可疑裝置，請第一時間向安全機關報告。

精華 FAQ

  • 文章指出，境外間諜機關透過諜龜諜魚、探測浮標、水面航行器與無人潛航器等設備，長期搜集海洋水文、軍事與資源資料，並藉衛星傳回境外。

  • 相關設備可蒐集軍艦與潛艇活動規律、水溫、鹽度、密度、海流及海底地形等資訊，進而繪製水下地圖，研判中國近海防禦薄弱點。

  • 國安部提醒，漁民出海作業時若發現不明浮標或其他可疑裝置，應第一時間向安全機關報告，以防海洋敏感數據持續外洩。

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