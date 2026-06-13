藥明康德不滿被控涉軍 起訴美國防部 議員提關鍵信

美國五角大廈 近日將眾多中國企業列入協助中國軍方的名單中，路透報導，名單之一的生技公司藥明康德已於當地時間11日在美國哥聯邦地區法院對五角大廈提起訴訟。美國國防部對最新的訟訴拒絕置評，但美國國會一個委員會對藥明康德與中國解放軍有關聯的懷疑由來已久，並找出其涉軍的證據。

據報導，藥明康德在控告中提出五角大廈將其列為「中國軍工企業(CMC)」的決定無效、作廢且不具任何法律效力，以及撤銷並廢除將藥明康德認定為CMC的決定。

五角大廈8日公布最新版中國軍工企業清單，新增了10多家中國科技、生物醫藥、光電和機器人等龍頭企業，包括阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、天合光能、宇樹科技等。

對此，中國外交部回應稱，「中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，劃設各類名目的歧視性清單，無理打壓中國企業」，「我們敦促美方糾正錯誤做法，停止對中國企業的無理打壓行徑。中方將採取必要措施，堅定維護中國企業的正當合法權益」。

藥明康德同日公告稱，美方的做法錯誤、無任何依據，公司將採取一切可行的法律行動。阿里巴巴和比亞迪也表態將採取法律行動。

美國之音報導，美國國會議員兩年多前，就藥明康德與中國共產黨以及中國軍方的「密切聯繫」表達關切；根據議員致函，藥明康德董事長讚揚中共在公司內部的基層工作，並呼籲各基層黨員積極參與公司事務；藥明康德建造並運營中國「藥物先導化合物研究國家重點實驗室」，該實驗室進行的研究旨在促進中國經濟和軍事建設；藥明康德獲得許多解放軍投資基金的投資。

據報導，針對藥明康德的訴訟，國防部對正在進行或可能發生的訴訟不發表評論；但根據國防部8日公布最新版「中國軍工企業清單」，藥明康德被列入名單是因為該公司間接由中國國家資產管理總所有，並與中國人民解放軍以及中國國家國防科技工業局存在間接聯繫。