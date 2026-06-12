藉G7拉攏中國 馬克宏拋橄欖枝 邀解決全球經濟失衡

目前擔任G7輪值主席國主席的法國總統馬克宏。(路透)

中歐貿易緊張關係升溫，中國臨時通知取消原定本月在北京舉行的2場與歐盟 的外交會議，但應法國政府之邀，指派了國務院副總理張國清11日以視頻方式出席由法國總統馬克宏 主持的應對全球經濟失衡會議。有外媒稱，下星期G7 （七大工業國集團）將在法國舉行峰會，歐盟亦將決定是否加強對華貿易政策之際，馬克宏正向中國「拋出橄欖枝」，為邀中國合作及幫助解決全球經濟失衡問題做最後努力，試圖藉G7峰會「拉攏」中國。

G7峰會前夕，馬克宏主持視訊會議，呼籲中國、美國與歐洲共同協調，解決國際貿易失衡問題。中國外交部發言人宣布，應法國政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清於周四以視頻方式出席這場法方主辦的「全球趨同促增長峰會」視訊會議。會議除G7與中國外，國際貨幣基金等機構也參與。

此前，法方官員表示，將在下周主持G7峰會的馬克宏，在歐盟將決定是否加強對華貿易政策前，正試圖與中方進行最後的接觸，以尋求合作途徑。

視訊會議開始時，馬克宏表示：「我們的共同目標應該是明確的，就是讓全球經濟重返更強勁增長的道路。我認為這是我們的共同目標。為實現這一目標，我們顯然需要一些國內政策以及有效的國際合作」。

據法廣報導，歐盟領導人將在6月15日至17日舉行的G7峰會結束後立即舉行峰會，中國問題將成為即將到來的歐盟峰會的重要議題。馬克宏長期以來一直尋求與中國領導人習近平接觸，曾多次訪華。法國外交官幾個月來一直在努力促成中方代表出席即將舉行的G7峰會。巴黎最初希望與中方組織一次「趨同峰會」。

美國之音報導稱，中國多家媒體把馬克宏邀請中國參加這次峰會的做法描述為馬克宏試圖藉G7峰會「拉攏」中國，或是這是馬克宏向中國「拋出橄欖枝」。馬克宏正做最後努力，邀中國幫助解決全球經濟失衡問題。法國今年擔任G7輪值主席國，將處理經貿失衡問題作為其主要目標之一。

不過11日周四稍早時，英國金融時報援引知情人士報導稱，中國官員取消了在北京舉行的兩場對話——一場是關於數字問題的部長級會談，另一場則有歐盟對外行動署副秘書長斯科格（Olof Skoo）出席。一位知情人士表示，「原定於本月舉行的兩場對話被中方臨時取消」，知情人士透露，中方沒有給出任何理由。據悉，雙方經常使用此類策略來表達對對方政策的不滿。

中國國家主席習近平特別代表、中共中央政治局委員、國務院副總理張國清此前抵達巴黎愛麗舍宮。他應邀來法國出席人工智能行動峰會。 (中新社)