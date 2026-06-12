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OpenAI：中國用戶透過ChatGPT生成不實內容 煽動美民眾

中國新聞組／北京12日電
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OpenAI表示，一批與中國有關聯的ChatGPT帳戶試圖煽動美國國內對數據中心...
OpenAI表示，一批與中國有關聯的ChatGPT帳戶試圖煽動美國國內對數據中心建設的反對情緒。(路透)

人工智能企業OpenAI發表報告提到，他們發現一批源自中國的用戶，試圖透過ChatGPT生成內容，宣稱建設數據中心正在推高美國民眾的電費，試圖影響美國圍繞人工智能、數據中心、關稅和科技政策的辯論。OpenAI表示，它顯示與中國有關的影響力操作者正在測試圍繞人工智能基礎設施的敘事，而這正處於美中科技競爭的核心。

美國之音報導，OpenAI在11日發布的報告中說，該公司封禁了兩組ChatGPT帳號，並評估這些帳號很可能從中國運作。

OpenAI將第一起行動命名為「數據中心跟風行動」。該行動生成英文和中文評論及圖片，聲稱人工智能數據中心的快速擴張推高了電力需求，並導致普通美國人的電費上漲。相關材料隨後由疑似非真實帳號發布到X等社交平台，並經常附上有關電網、數據中心和電力需求的真實新聞鏈接。

同一組帳號還搜索海外中國異議人士和評論人士的信息，其中包括居住在義大利、網名為「李老師不是你老師」的中國異議人士李穎。OpenAI說，其模型拒絕了生成煽動性人身攻擊內容的請求。

第二起行動被OpenAI命名為「科技與關稅」。OpenAI說，該行動利用ChatGPT生成短評和政治漫畫，批評美國關稅和科技政策，將美國政策描繪成試圖主導全球科技競爭和規則制定。

該公司表示，這些活動發生於2025年底至2026年初，實際影響似乎相當有限。這一行動還以中文、英文、義大利文、日文和繁體中文生成內容。

報導指出，中國駐華盛頓大使館表示，不了解OpenAI的這項研究，但稱中國堅決反對任何無端攻擊和抹黑，並支持確保人工智能成為向善、為全體人民服務的力量。

精華 FAQ

  • OpenAI表示，這些帳號主要生成並散布宣稱人工智能數據中心推高美國電費，以及批評美國關稅與科技政策的內容，意圖介入美國公共辯論。

  • 報告指出，OpenAI依據帳號行為、內容產製模式與散布方式進行評估，認為這些帳號很可能從中國運作，並已對兩組帳號採取封禁措施。

  • 中國駐華盛頓大使館稱不了解OpenAI這項研究，但表示中國反對任何無端攻擊與抹黑，並主張人工智能應成為造福全體人民的力量。

人工智能 OpenAI ChatGPT

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