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北京制裁菲防長及其親屬 批對方涉華言論破壞關係

記者黃雅慧／綜合報導
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中國外交部宣布對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）（左）...
中國外交部宣布對菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）（左）及其親屬實施制裁。圖為日本防衛大臣小泉進次郎（中）與菲律賓防長鐵歐多洛（左）慰問參與聯合軍事演習的士兵。(美聯社)

中國外交部發言人11日宣布中方對菲律賓國防部長鐵歐多洛(Gilberto Teodoro)及其親屬實施制裁。主因在於特奧多羅涉華言論破壞中菲關係。

中國外交部官網11日發布訊息稱，「菲律賓國防部長鐵歐多洛多次發表涉華謬論，損害中方正當利益，破壞中菲兩國關係。為維護中國國家主權、安全、發展利益，中方決定，禁止特奧多羅及其配偶、子女入境中國內地和香港澳門，禁止中國境內的組織、個人與特奧多羅及其配偶、子女進行任何交易、合作等活動。」

菲律賓防長鐵歐多洛5月在新加坡舉行的香格里拉對話全體大會發言時表示，中國與菲律賓、越南、馬來西亞等在南中國海存在主權爭議，但中菲之間的摩擦最為頻繁。荷蘭海牙仲裁庭2016年裁定，中國以「九段線」對南中國海的主權聲索無法律依據。對於相關裁決，北京堅持「不參與、不接受」。

特奧多羅稱，中方拒絕參與仲裁程序，並不意味著可免除履行裁決的責任。他還批評中方未履行「聯合國海洋法公約」的相關義務，反而一味地促菲律賓「回到談判軌道」，並暗示這存在欺騙性。

在更早時間，鐵歐多洛2024年8月在美國印太司令部一場會議上發言時指，中國是東南亞和平的「最大破壞者」，並主張對「美菲共同防禦條約」有更廣泛的詮釋，以應付「不斷變化和狡猾的對手」。他也呼籲其他國家形成共識，指摘中國的「非法行為」，直到中國屈服於壓力停止在南中國海的行動。

精華 FAQ

  • 中國外交部宣布制裁菲律賓國防部長鐵歐多洛，並擴及其配偶與子女，措施涵蓋入境限制與在中國境內的交易、合作禁止。

  • 中方指他多次發表涉華謬論，損害中國正當利益並破壞中菲關係，尤其是在南海主權與國際仲裁議題上持續批評中國。

  • 他曾在香格里拉對話和美國印太司令部會議批評中國，稱其為南海最大破壞者，並主張擴大美菲共同防禦條約解釋以應對中國。

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