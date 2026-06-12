我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

沒參賽沒熱情 中企贊助世界盃3.5億美元較上屆縮水7成

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
今年世界盃，中國企業贊助額雖然縮水7成，但義烏商貿城裡，世界杯官方授權店擺放著C...
今年世界盃，中國企業贊助額雖然縮水7成，但義烏商貿城裡，世界杯官方授權店擺放著C羅、梅西的人偶仍火出圈。（取材自瀟湘晨報）

FIFA世界盃足球賽11日開幕，中國隊無緣參加，中國企業在贊助上未缺席，不過在贊助部分呈現斷崖式下降，本屆中國贊助商僅有聯想、海信、蒙牛3家，合計投入約3.5億美元，較上屆卡達世界盃的13.95億美元縮水7成。中國知名酒商五糧液首次成為唯一與FIFA簽約的中國白酒品牌，估計營銷投入或達數億元，其烏拉圭隱藏款收購價已被炒至每瓶約1.2萬元(人民幣，下同)。在技術合作上，中國AI(人工智能)進軍世界盃，展現中國科技力量。

據證券時報報導，FIFA(國際足聯)贊助商分為四級體系，分別為合作夥伴(頂級)、特級贊助商(二級)、官方贊助商(三級)、賽事支持商(四級)。頂級贊助商的合作費用約1.5億至2億美元，聯想位列此級，與adidas、可口可樂並列；三級贊助商投入規模為6500萬至9500萬美元，海信與蒙牛在此層級，與百威、麥當勞並列。

據報導，原有4家中企總計投入贊助超過5億美元，但萬達因未按時支付贊助費退出，其餘3家中企實際贊助額約3.5億美元，較卡達世界盃縮水7成。財經媒體「巨潮WAVE」分析，本屆中企贊助熱情大減與企業經營承壓有關，加上本屆七成賽事集中在國凌晨至清晨時段，收視率估計不高，也削弱企業贊助意願。

另據觀察者網，五糧液是這屆世界盃白酒陣營中動作最大的品牌，它首次以「官方聯名產品合作伙伴」身分與FIFA達成合作，成為唯一與FIFA簽約的中國白酒品牌，同時簽約成為央視世界盃「轉播黃金合作伙伴」，業內人士估計營銷投入或達數億元。

產品線覆蓋廣，金足球造型精釀小酒定價三四百元，第八代普五推出世界盃限定包裝，還有面向年輕消費者的「火星時代」21度果味配製酒禮盒等。五糧液還推出「冠軍盲盒」玩法，即整箱購買(500ml×6瓶)有1%概率抽中歷屆8支世界盃冠軍隊主題隱藏款，集齊全部8款可兌換一枚20克足金世界盃官方徽章。

在某二手線上平台注意到，官方指導價1499元、終端零售價約千元的第八代普五，各款隱藏款價格已隨國家隊「含金量」產生明顯分化，法國版1400元/瓶，英格蘭版1300元/瓶，巴西版1300元/瓶，阿根廷版1680元/瓶，德國版3000元/瓶，義大利版4919元/瓶，烏拉圭版則高達11880元/瓶。

另外，本屆世界盃期間，還有多項中國技術將實際應用到賽場中。聯想將攜聯想足球AI超級智能體(Football AI Pro)、VAR(視頻助理裁判)3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統(Ref Cam)等AI技術賦能此次世界盃。連續三屆亮相世界盃的海信，RGB-Mini LED電視入駐視頻裁判中心，助力視頻助理裁判精準判罰。

今年世界盃，中國企業贊助額縮水7成。示意圖。（路透）
今年世界盃，中國企業贊助額縮水7成。示意圖。（路透）

精華 FAQ

  • 本屆世界盃中國贊助商僅有聯想、海信、蒙牛三家，合計投入約3.5億美元；若與上屆卡達世界盃的13.95億美元相比，整體規模大幅縮水約七成。

  • 報導指出，企業經營壓力升高是主因之一；此外，本屆約七成賽事集中在中國凌晨至清晨時段，預估收視率偏低，也削弱了企業投入贊助的意願。

  • 五糧液首次以官方聯名產品合作伙伴身分與FIFA合作，並成為央視世界盃轉播黃金合作伙伴，推出限定包裝、盲盒與隱藏款，營銷投入估達數億元。

人工智能 世界盃

上一則

歷年A股在世界盃期間跌多漲少 中股民憂「魔咒」又來

下一則

比利時首相「害怕提到中國」 環時：曝歐盟利益矛盾

延伸閱讀

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒

花費篇／世界盃決賽票價最高達3萬 引眾怒
世界盃商機大爆發 義烏稱拿下全球7成周邊商品市場

世界盃商機大爆發 義烏稱拿下全球7成周邊商品市場
世界盃商機／啤酒公司斥資逾億 盼扭轉下滑消費量

世界盃商機／啤酒公司斥資逾億 盼扭轉下滑消費量
看世界盃 FIFA以1理由禁帶水瓶入場 球迷怒轟搶錢

看世界盃 FIFA以1理由禁帶水瓶入場 球迷怒轟搶錢

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非