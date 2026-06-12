沒參賽沒熱情 中企贊助世界盃3.5億美元較上屆縮水7成

今年世界盃，中國企業贊助額雖然縮水7成，但義烏商貿城裡，世界杯官方授權店擺放著C羅、梅西的人偶仍火出圈。（取材自瀟湘晨報）

FIFA世界盃 足球賽11日開幕，中國隊無緣參加，中國企業在贊助上未缺席，不過在贊助部分呈現斷崖式下降，本屆中國贊助商僅有聯想、海信、蒙牛3家，合計投入約3.5億美元，較上屆卡達世界盃的13.95億美元縮水7成。中國知名酒商五糧液首次成為唯一與FIFA簽約的中國白酒品牌，估計營銷投入或達數億元，其烏拉圭隱藏款收購價已被炒至每瓶約1.2萬元(人民幣，下同)。在技術合作上，中國AI(人工智能 )進軍世界盃，展現中國科技力量。

據證券時報報導，FIFA(國際足聯)贊助商分為四級體系，分別為合作夥伴(頂級)、特級贊助商(二級)、官方贊助商(三級)、賽事支持商(四級)。頂級贊助商的合作費用約1.5億至2億美元，聯想位列此級，與adidas、可口可樂並列；三級贊助商投入規模為6500萬至9500萬美元，海信與蒙牛在此層級，與百威、麥當勞並列。

據報導，原有4家中企總計投入贊助超過5億美元，但萬達因未按時支付贊助費退出，其餘3家中企實際贊助額約3.5億美元，較卡達世界盃縮水7成。財經媒體「巨潮WAVE」分析，本屆中企贊助熱情大減與企業經營承壓有關，加上本屆七成賽事集中在國凌晨至清晨時段，收視率估計不高，也削弱企業贊助意願。

另據觀察者網，五糧液是這屆世界盃白酒陣營中動作最大的品牌，它首次以「官方聯名產品合作伙伴」身分與FIFA達成合作，成為唯一與FIFA簽約的中國白酒品牌，同時簽約成為央視世界盃「轉播黃金合作伙伴」，業內人士估計營銷投入或達數億元。

產品線覆蓋廣，金足球造型精釀小酒定價三四百元，第八代普五推出世界盃限定包裝，還有面向年輕消費者的「火星時代」21度果味配製酒禮盒等。五糧液還推出「冠軍盲盒」玩法，即整箱購買(500ml×6瓶)有1%概率抽中歷屆8支世界盃冠軍隊主題隱藏款，集齊全部8款可兌換一枚20克足金世界盃官方徽章。

在某二手線上平台注意到，官方指導價1499元、終端零售價約千元的第八代普五，各款隱藏款價格已隨國家隊「含金量」產生明顯分化，法國版1400元/瓶，英格蘭版1300元/瓶，巴西版1300元/瓶，阿根廷版1680元/瓶，德國版3000元/瓶，義大利版4919元/瓶，烏拉圭版則高達11880元/瓶。

另外，本屆世界盃期間，還有多項中國技術將實際應用到賽場中。聯想將攜聯想足球AI超級智能體(Football AI Pro)、VAR(視頻助理裁判)3D數字人可視化方案、裁判視角AI視頻增強系統(Ref Cam)等AI技術賦能此次世界盃。連續三屆亮相世界盃的海信，RGB-Mini LED電視入駐視頻裁判中心，助力視頻助理裁判精準判罰。

今年世界盃，中國企業贊助額縮水7成。示意圖。（路透）