我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX登場市值就輾軋台積電？全球散戶大戶搶買股

54歲朱茵仙氣無限神凍齡 久未露面真實現況曝光

比利時首相「害怕提到中國」 環時：曝歐盟利益矛盾

中國新聞組／北京12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比利時首相德韋弗。(取材自環球網)
比利時首相德韋弗。(取材自環球網)

比利時首相德韋弗(Bart De Wever)日前談及歐盟峰會時表示，歐洲領導人愈來愈警惕中國，峰會將用「地緣經濟失衡」替代「抵禦中國」的說法，他稱原因是「我們太害怕了，甚至不敢這麼做（點名中國）」。德韋弗「懼怕中國」的說法登上多家歐洲媒體的標題。環球時報發布社評指出，德韋弗的表態顯示出歐洲決策層對自身利益認知的混亂，既想享受中國市場紅利，又想遏制中國產業升級。

社評指出，德韋弗在假扮弱小，炮制中國霸凌的老套戲碼，盡管這套戲服穿在歐盟這個「大塊頭」身上一點也不合身。德韋弗說「害怕提到中國」，其實他真正擔憂的是歐盟峰會不提中國。在即將到來的峰會上，若按照他的劇本，結論自然會指向：誰在峰會上沒提所謂中國威脅，誰就是害怕、屈服於中國。

社評說，這說明歐洲內部有強大的對華合作意願。如果中國真的在摧毀歐洲，那德韋弗們還用得著如此不遺餘力地鼓吹「中國威脅」嗎？實際上，比利時副首相兼外交大臣普雷沃一個多月前剛剛訪華，還專程去杭州參訪科技企業，表達了深化合作的意願。更不用說在歐盟範圍內，反對對華脫鉤一直是業界主流態度。

中國歐盟商會最新調查報告顯示，68％的歐洲企業選擇堅守或擴大在華業務，近1/3的企業進一步深化在中國的本土化布局，「去風險」並未成為歐洲企業的主流選擇。

社評認為德韋弗等人的表態，顯示出歐洲決策層對自身利益認知的混亂。把正常的市場競爭政治化、安全化，試圖用保護主義來彌補競爭力差距，卻又不願承擔搞壞同中國關係的代價；既想享受中國市場帶來的紅利，又想遏制中國的產業升級。

精華 FAQ

  • 他在談歐盟峰會時表示，歐洲領導人對中國愈來愈警惕，峰會可能以「地緣經濟失衡」替代直接點名中國，並稱原因是「太害怕了」不敢說。

  • 社評認為他是在放大中國威脅、營造歐盟受害敘事，實際上歐洲內部仍有強烈合作意願，這些說法更多反映歐盟對自身利益認知混亂。

  • 文中舉出比利時副首相兼外長訪華、參訪杭州科技企業，以及中國歐盟商會調查顯示多數企業堅守或擴大在華業務，顯示合作意願仍強。

歐盟

上一則

沒參賽沒熱情 中企贊助世界盃3.5億美元較上屆縮水7成

下一則

藉G7拉攏中國 馬克宏拋橄欖枝 邀解決全球經濟失衡

延伸閱讀

彭博：台官員私下認美不太可靠 歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元

彭博：台官員私下認美不太可靠 歐洲兵推曝台海若戰恐損1.73兆歐元
歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代

歐洲不再視中國為夥伴 貿易關係進入動盪新時代
歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張

歐盟「工業加速器法案」 擬要求外企技轉防堵中企擴張
中：美把百度阿里列涉軍黑名單 是忌憚焦慮中國硬核實力

中：美把百度阿里列涉軍黑名單 是忌憚焦慮中國硬核實力

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
被網民稱為「麻辣燙女孩」的中國女子。（取材自魔都囡微信公眾號）

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

2026-06-08 06:30

超人氣

更多 >
在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開

在冰淇淋店若聞到這些氣味 專家：最好立刻離開
去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣
在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看

在美國如何免費收看2026世界盃？方式一次看
華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆

華人家庭爆謀殺自殺 網傳死者為知名奶茶店老闆
世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非

世界盃揭幕戰 慘烈3紅…墨西哥2:0輕取南非