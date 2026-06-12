比利時首相「害怕提到中國」 環時：曝歐盟利益矛盾

比利時首相德韋弗。(取材自環球網)

比利時首相德韋弗(Bart De Wever)日前談及歐盟 峰會時表示，歐洲領導人愈來愈警惕中國，峰會將用「地緣經濟失衡」替代「抵禦中國」的說法，他稱原因是「我們太害怕了，甚至不敢這麼做（點名中國）」。德韋弗「懼怕中國」的說法登上多家歐洲媒體的標題。環球時報發布社評指出，德韋弗的表態顯示出歐洲決策層對自身利益認知的混亂，既想享受中國市場紅利，又想遏制中國產業升級。

社評指出，德韋弗在假扮弱小，炮制中國霸凌的老套戲碼，盡管這套戲服穿在歐盟這個「大塊頭」身上一點也不合身。德韋弗說「害怕提到中國」，其實他真正擔憂的是歐盟峰會不提中國。在即將到來的峰會上，若按照他的劇本，結論自然會指向：誰在峰會上沒提所謂中國威脅，誰就是害怕、屈服於中國。

社評說，這說明歐洲內部有強大的對華合作意願。如果中國真的在摧毀歐洲，那德韋弗們還用得著如此不遺餘力地鼓吹「中國威脅」嗎？實際上，比利時副首相兼外交大臣普雷沃一個多月前剛剛訪華，還專程去杭州參訪科技企業，表達了深化合作的意願。更不用說在歐盟範圍內，反對對華脫鉤一直是業界主流態度。

中國歐盟商會最新調查報告顯示，68％的歐洲企業選擇堅守或擴大在華業務，近1/3的企業進一步深化在中國的本土化布局，「去風險」並未成為歐洲企業的主流選擇。

社評認為德韋弗等人的表態，顯示出歐洲決策層對自身利益認知的混亂。把正常的市場競爭政治化、安全化，試圖用保護主義來彌補競爭力差距，卻又不願承擔搞壞同中國關係的代價；既想享受中國市場帶來的紅利，又想遏制中國的產業升級。