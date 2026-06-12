民進黨阻撓海峽論壇 新華社批：活成與民意相悖的「民禁擋」

新華社刊文批民進黨攪局海峽論壇。圖為因陸委會不核准而無法參加海峽論壇台東縣長饒慶鈴，日前為此接受媒體聯訪。（中央社）

新華社昨晚發表一則評論，質問民進黨 對這屆海峽論壇跳出來攪局，到底在怕什麼？並嘲諷民進黨視兩岸正常往來為洪水猛獸，種種偏執失智的操作，把自身活成了與民生民意相悖的「民禁擋」。

昨深夜刊發的這則評論說，一年一度兩岸最大規模民間交流活動－海峽論壇迎來第十八屆盛會，但民進黨當局又跳出來攪局，威脅、恐嚇將跨海參會的台灣各界人士和基層民眾，變本加厲禁止台灣各縣市政府與公職人員出席論壇活動。文章問，針對一場博感情、敘家常、話合作的兩岸同胞交流盛會，百般阻撓、又禁又擋，他們到底是在怕什麼？

評論稱，兩岸同胞是一家人，走近走親、常來常往是大家的樸素願望。海峽論壇堅持「民間性、草根性、廣泛性」的定位，對促進兩岸各領域交流合作、增進同胞利益福祉發揮了重要作用，被譽為跨越海峽的「百姓論壇」。 17年來，在這個平台上，兩岸同胞敘親情鄉誼，架起聯通過往、當下與未來的「連心橋」。

它批判道，民進黨「逢中必反」之性已然入骨入髓，賴清德 上台後更蓄意煽動「反中抗中」，從線上的各類中國應用程序到線下的諸多兩岸交流活動，無不如臨大敵、必欲禁限。他們動輒祭出嚴苛禁令，惡意抹黑交流平台為「統戰工具」，視兩岸正常往來為洪水猛獸。種種偏執失智的操作，把自身活成了與民生民意相悖的「民禁擋」，瘋狂打壓、肆意詆毀的表象之下，滿是藏不住的恐慌與心虛。

文章也自己解答開篇提出的問題，稱民進黨是怕真相昭然、怕人心相通，也怕融合深化。

對於怕真相昭然，它稱，民進黨長期對大陸妖魔化、污名化，在島上製造「信息繭房」，企圖蒙蔽、誤導台灣民眾。而海峽論壇這類同胞面對面的直接互動，將讓「台獨」勢力苦心經營的虛假敘事不攻自破。謊言騙局被戳穿，民進黨當局能不恐懼？

至於怕人心相通，文章說，民進黨心積慮割裂兩岸血脈親情，靠煽動仇恨、製造對立收割政治利益。而兩岸同胞走到一起，讓一家親的真摯情感深植民間基層， 「反中仇中抗中」的政治操弄失靈失效，民進黨當局能不憂懼？

而對於怕融合深化，評論稱，兩岸交流融合是時代大勢，和平發展、互利共贏是民眾心聲。兩岸交流愈加頻繁、融合不斷深化，「台獨」分裂勢力的政治圖謀將加速破產。面臨崩盤、覆滅的窮途末路，民進黨當局能不惶懼？

文章指出，島內最新民調顯示，近七成台灣民眾認為應改善兩岸關係、爭取和平。根據統計，今年一季度，辦理台胞證人次較去年同期上升11.8%，台胞入境大陸人次較去年同期上升27.6%。這就是民意！包括海峽論壇在內的兩岸交流活動持續熱絡，台灣同胞用腳步表達要和平、要發展、要交流、要合作的訴求。

最後評論稱，淺淺海峽，隔不斷骨肉親情；民進黨當局為謀政治私利，抹黑污衊海峽論壇，破壞兩岸交流合作，禁錮台灣民眾行動和言論自由，嚴重損害島內同胞利益福祉，是以民為敵，必遭民意反噬，終將自食惡果。