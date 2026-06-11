裁判馬寧出征世界盃 中國球迷：別國看比賽 我們看他舉牌

國足無緣世界盃，裁判馬寧成為中國球迷追捧對象。（新華社）

世界盃 將於11日開幕，由於中國國家隊再度無緣世界盃，中國足球迷轉而將裁判馬寧視為國家在本屆賽事中的「代表人物」。

BBC報導，與馬寧相關的話題在小紅書 及其他中國社交媒體平台上已累積數百萬瀏覽量，有些網民為他加油打氣，也有人對中國體育的現況感到惋惜。一位小紅書用戶寫道：「我們有馬寧，你們有誰？」另一人則表示：「別的國家可以看自己的球隊比賽，而我們只能看裁判出牌。」

報導指出，46歲的馬寧因為網絡迷因暴紅，也吸引包括科技公司聯想和電子巨頭海信等中國大型品牌的贊助。馬寧以執法風格嚴厲著稱。2015年在上海的一場比賽中，他共出示了9張黃牌和3張紅牌--這成為他裁判生涯的一個里程碑，也讓他獲得「卡牌大師」的綽號。

這將是馬寧第二次參與世界盃，四年前他在卡達世界盃首次亮相，擔任第四官員，在場邊協助主裁判。

據報導，為了記錄即將到來的世界盃之旅，馬寧在兩周前開設了小紅書帳號，目前已迅速累積19.7萬名追蹤者。

他在平台上的第一則貼文展示自己從裁判制服胸前口袋拿出一本「小紅書」，既呼應平台名稱，也象徵他以出示紅牌聞名--紅牌代表球員因嚴重犯規被逐出場。

之後的一則貼文則是一段影片，內容包括他整理行李和在健身房鍛鍊，為世界盃任務做準備。影片配上富有戲劇性的音樂，當中也出現了聯想平板等產品。

他在貼文中寫道：「自信、偷窺，赴這場如期之約。世界盃，我們來了。」

報導說，因執法嚴格、出牌果斷而被球迷戲稱為「卡牌大師」的中國裁判馬寧出征世界盃，在小紅書上發帖後引來網友在評論區玩梗不斷。

「刷了一天這個隊那個隊出征的，終於刷到『中國隊』出征了。」、「當自己班的學生沒有一個及格的時候，他會嚴厲審判所有試卷。」、「我的國家你惹不起，我的球隊你找不到，所向披靡，加油！」

「馬寧獨自一人征戰世界盃」也成了微博話題。顯然，中國網友把對本屆世界盃的關注熱情傾注在了「中國獨苗」馬寧身上，夾帶著對國足老生常談的調侃。

國足無緣世界盃，裁判馬寧成為中國球迷追捧對象，圖為馬寧在2024年亞洲盃執裁。（新華社）