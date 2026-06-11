裁判馬寧出征世界盃 中國球迷：別國看比賽 我們看他舉牌
世界盃將於11日開幕，由於中國國家隊再度無緣世界盃，中國足球迷轉而將裁判馬寧視為國家在本屆賽事中的「代表人物」。
BBC報導，與馬寧相關的話題在小紅書及其他中國社交媒體平台上已累積數百萬瀏覽量，有些網民為他加油打氣，也有人對中國體育的現況感到惋惜。一位小紅書用戶寫道：「我們有馬寧，你們有誰？」另一人則表示：「別的國家可以看自己的球隊比賽，而我們只能看裁判出牌。」
報導指出，46歲的馬寧因為網絡迷因暴紅，也吸引包括科技公司聯想和電子巨頭海信等中國大型品牌的贊助。馬寧以執法風格嚴厲著稱。2015年在上海的一場比賽中，他共出示了9張黃牌和3張紅牌--這成為他裁判生涯的一個里程碑，也讓他獲得「卡牌大師」的綽號。
這將是馬寧第二次參與世界盃，四年前他在卡達世界盃首次亮相，擔任第四官員，在場邊協助主裁判。
據報導，為了記錄即將到來的世界盃之旅，馬寧在兩周前開設了小紅書帳號，目前已迅速累積19.7萬名追蹤者。
他在平台上的第一則貼文展示自己從裁判制服胸前口袋拿出一本「小紅書」，既呼應平台名稱，也象徵他以出示紅牌聞名--紅牌代表球員因嚴重犯規被逐出場。
之後的一則貼文則是一段影片，內容包括他整理行李和在健身房鍛鍊，為世界盃任務做準備。影片配上富有戲劇性的音樂，當中也出現了聯想平板等產品。
他在貼文中寫道：「自信、偷窺，赴這場如期之約。世界盃，我們來了。」
報導說，因執法嚴格、出牌果斷而被球迷戲稱為「卡牌大師」的中國裁判馬寧出征世界盃，在小紅書上發帖後引來網友在評論區玩梗不斷。
「刷了一天這個隊那個隊出征的，終於刷到『中國隊』出征了。」、「當自己班的學生沒有一個及格的時候，他會嚴厲審判所有試卷。」、「我的國家你惹不起，我的球隊你找不到，所向披靡，加油！」
「馬寧獨自一人征戰世界盃」也成了微博話題。顯然，中國網友把對本屆世界盃的關注熱情傾注在了「中國獨苗」馬寧身上，夾帶著對國足老生常談的調侃。
因為中國國家隊再次無緣世界盃，球迷只能把情感投向唯一參賽的中國面孔馬寧，並以他作為本屆賽事的「國家代表人物」來自我調侃。 他以執法風格嚴厲著稱，2015年在上海一場比賽中曾出示9張黃牌和3張紅牌，因此被球迷戲稱為「卡牌大師」，也成為網路迷因。 他兩週前開設小紅書帳號後迅速累積19.7萬追蹤者，貼文內容與出征世界盃相關，評論區充滿玩梗、加油與對國足現況的調侃。
精華 FAQ
因為中國國家隊再次無緣世界盃，球迷只能把情感投向唯一參賽的中國面孔馬寧，並以他作為本屆賽事的「國家代表人物」來自我調侃。
他以執法風格嚴厲著稱，2015年在上海一場比賽中曾出示9張黃牌和3張紅牌，因此被球迷戲稱為「卡牌大師」，也成為網路迷因。
他兩週前開設小紅書帳號後迅速累積19.7萬追蹤者，貼文內容與出征世界盃相關，評論區充滿玩梗、加油與對國足現況的調侃。
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