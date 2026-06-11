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搶世界盃流量…曼城球星夏蘭特代言王老吉 魔性廣告歌瘋傳

中國新聞組／綜合報導
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英超曼城隊球星夏蘭特拍攝王老吉廣告，魔性廣告歌曲傳遍網路。（取材自微博）
英超曼城隊球星夏蘭特拍攝王老吉廣告，魔性廣告歌曲傳遍網路。（取材自微博）

2026足球世界盃開打，英超曼城球星夏蘭特（Erling Haaland）近日宣布成為中國知名涼茶品牌王老吉全球代言人，更以中文說出品牌廣告語，官方改編自球迷應援歌「Haaland Song」的中文廣告歌迅則在網路瘋傳。

夏蘭特8日在Instagram發布短片，宣布出任王老吉全球代言人，先以中文向華人問好，繼而說出品牌經典廣告語「怕上火，喝王老吉」。

王老吉亦同步在微博、抖音等多個社交平台官宣，並播出廣告歌，形容夏蘭特為「北歐風暴、禁區之王、賽場上最鋒利的『魔人』」，又表示「2026世界盃開賽之際，王老吉正式攜手夏蘭特，以無畏與實力征服每一場比賽。」

廣告歌旋律洗腦極具魔性，加上夏蘭特在片中全情投入演出，表情誇張並有噴火特效，令短片迅速在社交媒體流傳。有網民留言稱「王老吉真會抓流量，夏蘭特剛入駐抖音就馬上抓住他代言」；亦有人調侃「整個挪威是不是只有夏蘭特喝過王老吉」。另有網民以足球梗回應：「王老吉喝多了會變魔人布歐」，以及「這首歌原版是俄羅斯歌曲，卻用在北約成員國球員的廣告上，黑色幽默感拉滿。」

夏蘭特8日在個人Instagram帳號發布短片，宣布成為王老吉國際品牌WALOVI的全球代言人。他是挪威職業足球員，做前鋒，目前效力英格蘭超級足球聯賽和挪威國家足球隊。

另據香港01報導，正當這股夏蘭特效應還在「炸網」之際，夏蘭特同日受時亦爆出幽默發言，他稱：「若到中國，比起宮保雞丁，更想「吃」重慶的穿樓輕軌」。

夏蘭特過去曾多次被披露自己很喜歡吃中餐，於是周一有記者向他提問，如果有機會到中國，最想品嘗什麼美食？對此，夏蘭特張了張嘴，大讚「宮保雞丁很棒」，稱很期待能在中國吃到，且「相信肯定很美味」。

但隨後，夏蘭特話鋒一轉，意外表示：「但比起宮保雞丁，更想嘗試『吃』重慶輕軌」。他隨即錄製了影片，只見他張大嘴巴模仿「吞下」輕軌的姿勢，最後還打了個飽嗝，呆萌舉止與賽場上大殺四方形成強烈反差。

曼城球星夏蘭特成為中國知名涼茶品牌王老吉全球代言人。（路透）
曼城球星夏蘭特成為中國知名涼茶品牌王老吉全球代言人。（路透）

精華 FAQ

  • 他宣布成為中國涼茶品牌王老吉的全球代言人，並替其國際品牌 WALOVI 站台，還在影片中以中文向華人問好，直接喊出品牌經典廣告語「怕上火，喝王老吉」。

  • 因為官方把球迷應援歌改編成中文廣告歌，旋律洗腦又帶有強烈娛樂效果，加上夏蘭特表情誇張、噴火特效加持，讓短片在微博、抖音等平台快速擴散。

  • 他受訪時先稱宮保雞丁很棒、很想在中國品嘗，隨後話鋒一轉表示更想「吃」重慶穿樓輕軌，還模仿吞下輕軌的動作，展現幽默反差。

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