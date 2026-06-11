聚焦供應鏈脫鉤…美審國防授權法 將中國列主要戰略對手

美國國會參議院目前正在審議一項國防授權法案，法案將中國列為美國的「外國對手」，並提出透過加強對國防工業的資源投入，提升美國在關鍵礦產供應鏈方面的韌性，該法案眾院 版本日前已通過。此外，美國政府10日宣布新制裁，對象包括中國與香港 等11個實體與個人，他們涉及協助伊朗 軍方與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）採購武器。

中央社報導，美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)聲明指出，這次被指定的對象中，有9個是中國和香港有關的公司與個人，他們協助伊朗軍方取得武器；其中一家香港公司則涉入伊朗祕密金融網絡營運。財政部表示，國務院也指名伊朗和白俄羅斯的兩家公司與個人，涉及伊朗傳統武器相關活動。

美國之音報導，參議院軍事委員會10日召開閉門審議會議，針對2027財年「國防授權法案」(National Defense Authorization Act，簡稱NDAA)進行辯論和表決。由於此次審議屬於閉門會議，因此不會有公開聽證、不會有直播辯論，也不會提供即時記錄。

在參議院軍事委員會開始審議2027財年「國防授權法案」文本之際，眾議院軍事委員會已於上周四完成審議。經過長達15小時的馬拉松式討論，委員會最終以44票贊成、12票反對通過2027財年「國防授權法案」。

根據眾議院軍事委員會通過的版本，重點關注包括關鍵礦產在內的國防供應鏈安全。法案指出，中國掌握全球約90%的關鍵礦產提煉產能，對美國國防供應鏈構成嚴重風險。為此，委員會納入相關條款，授權在美國境內建立針對關鍵礦產開採、加工、提煉和回收領域的勞動力發展計畫。

在振興國防工業基礎相關章節中，法案進一步收緊針對「對手國家」的採購和合作限制。根據第1801條規定，北韓、中國、俄羅斯和伊朗被列入這項「受覆蓋國家」(Covered Nations)名單。

為降低國防供應鏈對中國的依賴，法案禁止國防部為國防通訊網路採購中國製造的光纖產品，並禁止採購由中國等受關注外國實體生產的太陽能板、組件和逆變器。