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力圖超越美國 中國擬砸近3000萬美元建AI資料中心

記者謝守真／綜合報導
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中國要在未來五年砸下近3000億美元建造資料中心，力圖超越美國。（新華社）
中國要在未來五年砸下近3000億美元建造資料中心，力圖超越美國。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國擬五年投入約兩兆元人民幣建全國AI資料中心網。
  • 重點二：國企將主導營運互聯中心，並以華為等供應商降依賴。
  • 重點三：此計畫屬六張網建設，總投資含民企後可上看五兆元。

彭博引述知情人士指，中國預計在未來五年斥資約人民幣2兆元(約2953億美元)，在全國各地修建資料中心，用以推動中國人工智慧(AI)產業，力爭在這項或具有顛覆性的技術上能超越美國。

消息人士指，包括中國國家發改委在內的關鍵機構正在制定藍圖，建立全國互聯互通的計算中心網絡。中國移動與中國電信等國企將負責營運多數資料中心並確保互聯互通，並由華為等中國供應商提供至少80%技術，包括AI晶片，藉此降低對輝達與超微的依賴。

該計畫被視為「六張網」建設的重要組成部分，涵蓋水、電與算力等基礎設施。消息人士稱，相關規畫仍在初期階段，但顯示北京當局持續加大對科技基礎建設的投入，即便其他領域因債務壓力而收縮支出。而資金來源將主要透過主權融資，包括超長期特別國債及國家級產業基金，並輔以銀行貸款與民間資本。

諮詢機構Forrester Research首席分析師Charlie Dai稱，統一運算網路可整合分散資源，提升高效能運算取得效率，加速AI模型迭代與應用擴展，並有助政策協同與資金調動。

此外，消息人士還指，該人民幣2兆元預算不包含阿里巴巴、騰訊等民營企業支出，若納入電網整合等相關投資，總規模可能至少達人民幣5兆元(約7382億美元)。

輝達 華為 阿里巴巴

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