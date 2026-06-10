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果粉扎心 蘋果Siri AI暫不引入中國市場 挨批「賣點被閹割」

記者黃雅慧／綜合報導
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蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri A...
蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。圖為蘋果在活動現場為與會者演示新功能。（路透）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：蘋果WWDC2026發表新版Siri AI，但中國大陸與歐盟暫不開放。
  • 重點二：官方稱需配合監管要求推進，因此Apple Intelligence新功能暫不提供。
  • 重點三：外界批評中國用戶買到高價新機，卻只能體驗部分系統更新。

蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。不過，Siri AI暫時不會在中國大陸地區和歐盟市場推出，原因與監管政策未獲通過有關。

蘋果表示，目前在中國，Siri AI和Apple Intelligence新功能需要配合監管要求推進相關工作，因此暫不提供。

蘋果軟體業務負責人費德里吉（Craig Federighi）在會上介紹了由谷歌提供技術支持的全新Apple Intelligence系統，將這項升級描述為對現有軟件體系的重大改進，其中包括全新改版的Siri。費德里吉表示，Siri現在變得「更智能、知識更豐富且能力更強」。

據悉，新版Siri不僅有了獨立App和碩大的靈動島氣泡，還能在系統範圍內跨應用運作：用自然語言快捷生成指令、識別相機畫面來記錄飲食、檢查文檔的拼寫和語法，甚至利用Vision Pro的技術在相冊裡實現了「空間構圖（Spatial Reframing）」，即允許用戶在舊照片裡自由旋轉視角，並通過AI自動填補畫面空白。

網媒TechWeb提出犀利觀點稱，中國用戶花著全球最貴的價格，購買最新的iPhone 17 Pro乃至iPhone Air，拿回家的卻是一個硬體性能嚴重溢出、系統核心賣點卻被全面閹割的「半成品」。雖然能理解客觀合規因素，但中國用戶能體驗到的卻只有圖標變透明、控制中心變樣這種「皮膚級更新」，這種落差感，不僅消耗著中國用戶的耐心，也在一點點蠶食蘋果在國內的高端品牌溢價。

許多果粉網友也做出回應，有網友稱「iPhone11都升級了，結果AI功能還不能用，真畫餅大師」、「蘋果這是要搞技術鴻溝，把人分三六九等」，也有網友表態稱「暫不使用最新蘋果」；不過也有忠實果粉說：「即使是閹割的蘋果也好用」、「不管怎樣，我也一直支持」。

歐盟 谷歌 Siri

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