果粉扎心 蘋果Siri AI暫不引入中國市場 挨批「賣點被閹割」

蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。圖為蘋果在活動現場為與會者演示新功能。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蘋果WWDC2026發表新版Siri AI，但中國大陸與歐盟暫不開放。

蘋果WWDC2026發表新版Siri AI，但中國大陸與歐盟暫不開放。 重點二： 官方稱需配合監管要求推進，因此Apple Intelligence新功能暫不提供。

官方稱需配合監管要求推進，因此Apple Intelligence新功能暫不提供。 重點三：外界批評中國用戶買到高價新機，卻只能體驗部分系統更新。

蘋果在美國時間8日於Apple Park舉行WWDC2026，並發布Siri AI等一系列針對AI功能的更新。不過，Siri AI暫時不會在中國大陸地區和歐盟 市場推出，原因與監管政策未獲通過有關。

蘋果表示，目前在中國，Siri AI和Apple Intelligence新功能需要配合監管要求推進相關工作，因此暫不提供。

蘋果軟體業務負責人費德里吉（Craig Federighi）在會上介紹了由谷歌 提供技術支持的全新Apple Intelligence系統，將這項升級描述為對現有軟件體系的重大改進，其中包括全新改版的Siri。費德里吉表示，Siri現在變得「更智能、知識更豐富且能力更強」。

據悉，新版Siri不僅有了獨立App和碩大的靈動島氣泡，還能在系統範圍內跨應用運作：用自然語言快捷生成指令、識別相機畫面來記錄飲食、檢查文檔的拼寫和語法，甚至利用Vision Pro的技術在相冊裡實現了「空間構圖（Spatial Reframing）」，即允許用戶在舊照片裡自由旋轉視角，並通過AI自動填補畫面空白。

網媒TechWeb提出犀利觀點稱，中國用戶花著全球最貴的價格，購買最新的iPhone 17 Pro乃至iPhone Air，拿回家的卻是一個硬體性能嚴重溢出、系統核心賣點卻被全面閹割的「半成品」。雖然能理解客觀合規因素，但中國用戶能體驗到的卻只有圖標變透明、控制中心變樣這種「皮膚級更新」，這種落差感，不僅消耗著中國用戶的耐心，也在一點點蠶食蘋果在國內的高端品牌溢價。

許多果粉網友也做出回應，有網友稱「iPhone11都升級了，結果AI功能還不能用，真畫餅大師」、「蘋果這是要搞技術鴻溝，把人分三六九等」，也有網友表態稱「暫不使用最新蘋果」；不過也有忠實果粉說：「即使是閹割的蘋果也好用」、「不管怎樣，我也一直支持」。