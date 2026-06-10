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不提無核打「經濟牌」 北京調整北韓政策 維持朝鮮半島影響力

中國新聞組／北京10日電
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中國國家主席習近平（左）8日在北韓平壤出席北韓領導人金正恩（右）設宴款待的宴會上...
中國國家主席習近平（左）8日在北韓平壤出席北韓領導人金正恩（右）設宴款待的宴會上。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新華社會談紀要罕見未提朝鮮半島無核化。
  • 重點二：此次中朝互動核心轉向貿易農業科技與基建合作。
  • 重點三：北京疑改採經濟牌維持對北韓的影響力與槓桿。

中國國家主席習近平9日前結束訪北韓行程。這場中朝高層互動，不僅展現雙方關係升溫，更透露出北京對朝政策正在出現微妙調整。值得注意的是，據BBC中文網分析，新華社公布的會談紀要中，過去經常出現的「朝鮮半島無核化」表述完全消失，最大重點變成經濟合作，此轉變引發關注。

回顧2019年習近平訪朝期間，中方曾多次強調支持半島無核化與政治解決機制，但此次官方文件從標題到內容均未提及相關字眼。事實上，自金正恩去年訪中以來，中國官方公開聲明中已鮮少再談及無核化議題。

相較於外界聚焦的核問題，此次中朝互動最大重點其實是經濟合作。習近平在會談中明確表示，將擴大雙方在貿易、農業、科技及基礎建設等領域合作，並以邊境口岸全面恢復運作為契機，推動兩國經貿往來進一步升級。金正恩也罕見呼應中國式現代化發展路徑，表示願與中國共同邁向現代化建設。

這被不少專家解讀為北京重新打出「經濟牌」。過去中國曾利用貿易與制裁影響力，配合聯合國決議向北韓施壓，促使平壤重返談判桌；如今則轉而透過經濟合作與市場支持拉近雙方距離。尤其在疫情後，北韓經濟亟需復甦，中國不僅是其最大貿易夥伴，也是最重要的觀光客來源與外匯來源之一，對平壤相當重要。

專家認為，北京目前的策略並非放棄無核化目標，而是將優先順序重新調整。在北韓短期內無意棄核的現實下，中方選擇淡化此議題，改以經貿合作穩定雙邊關係，同時維持自身在朝鮮半島事務中的影響力。換言之，中國正試圖透過經濟連結而非政治施壓，維持對平壤的槓桿作用。

不過，外界普遍認為，北京的「默許」並不等於承認北韓擁核地位。原因在於，中國仍面臨兩大安全紅線。首先，日韓甚至台灣可能面臨更大的核武討論壓力，進而引發東亞核擴散效應，徹底改變區域安全格局。其次，北韓核設施距離中國東北地區相對接近，一旦發生核洩漏事故，中國本身將承受直接風險。

因此，多數分析認為，北京更可能維持當前「不強推無核化、不放棄無核化」務實路線，而此次訪問最值得關注的訊號，正是中國重新將經貿合作推上中朝關係的核心位置。

中國國家主席習近平9日結束對朝鮮的國事訪問離開平壤。平壤各界群眾聚集在道路兩旁，...
中國國家主席習近平9日結束對朝鮮的國事訪問離開平壤。平壤各界群眾聚集在道路兩旁，揮舞中朝兩國國旗和鮮花，高呼中朝友好口號，熱烈歡送。(新華社)

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