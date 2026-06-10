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美促中對日放行稀土出口 北京重彈舊調「制止再軍事化」

中國新聞組／北京10日電
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文章重點整理：

  • 重點一：川普政府敦促中國恢復對日本出口稀土，以穩定高科技供應鏈。
  • 重點二：中國以日本再軍事化與擁核為由，持續管制軍民兩用物項出口。
  • 重點三：日本稀土出口大減，G7與美日外交圈憂心衝擊全球醫療與科技供應。

日經亞洲(Nikkei Asia)9日報導，川普政府敦促中國恢復向日本出口稀土，因為美國對於使用關鍵原料製成的日本高科技產品在全球供應日益減少，愈來愈感到憂慮。對此，中國外交部發言人林劍指出，稱相關禁令是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」說後，中國對日本採取多項反制措施，包括加強管制軍民兩用物項對日本出口，涵蓋稀土等上千物項。今年3月及4月中國對日本的稀土出口量分別較去年同期銳減88%及82%。

報導指出，多名美國及日本外交人士表示，美國財政部長貝森特(Scott Bessent)5月與中國副總理何立峰會面時對於中國向日本出口稀土實施限制表達憂慮，美方要求中方防止破壞高科技產品的全球供應鏈。

報導又表示，七大工業國集團(G7)財長會議5月舉行期間，也曾討論中國針對日本實施出口限制。一名美國政府高層官員表示，相關議題也將列入15至17日在法國舉行的G7領袖峰會議程。

報導說，日本持續缺乏稀土可能影響美國經濟。日本是生產先進醫療診斷儀器的領先國家，日中之間的供應有任何中斷，也可能會使美國更難獲得相關儀器。

一名日本外交消息人士表示，中國沒有減少對日本的施壓，日方需要繼續與美方協調，並對中國政府加強外交交涉。

北京日報報導，中國外交部9日舉行例行記者會，發言人林劍指出，中方係「依法依規」針對所有軍民兩用物項，禁止對日本軍事用戶、軍事用途以及一切「有助於提升日本軍事實力」的其他最終用戶、用途出口，目的是「制止日本再軍事化和擁核的企圖」。

稀土 日本 高市早苗

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