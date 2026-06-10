「北韓商品便宜」…中社媒湧現大量帶貨短片 踩聯國禁令

抖音和小紅書等中國短影音平台上，近來大量推出兜售北韓商品的短片。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 中國社群平台湧現大量兜售北韓商品的帶貨短片。

中國社群平台湧現大量兜售北韓商品的帶貨短片。 重點二： 部分帳號自稱在北韓設廠，疑涉聯國對合資禁令。

部分帳號自稱在北韓設廠，疑涉聯國對合資禁令。 重點三：衛星與資料比對顯示，部分工廠位於羅津先鋒經濟特區。

中國社群媒體上近來大量湧現許多中國企業兜售北韓 商品的短片，部分商品可能出自中企在北韓的工廠，這和中國國家主席習近平 近日訪問平壤 一事，都顯示兩國之間恢復關係的跡象。然而，這明顯違反聯合國安理會關於禁止各國在北韓「經營合資企業或合作實體」的全面制裁措施。

紐約時報報導，在抖音和小紅書等中國短影音平台上，不少中國企業近來大量推出兜售北韓商品的短片。其中一部推銷假髮的短片說，「無論是毛絨玩具、假睫毛還是鉤織手袋，生產量大，出貨快，(北韓)工人便宜，有些工人連續16個小時沒有睡覺了」。

報導提到，相關平台至少出現34個帳號、發布超過400部推廣北韓製造產品的短片，部分帳號更公開表示在北韓設廠並提供聯絡方式。面對媒體查證，多數帳號未作回應。另透過衛星影像與網路資料比對，部分工廠被確認位於北韓東北部的羅津先鋒經濟特區。

這些影片播放量達數萬次，內容除展示產品外，也呈現工廠內部作業情況，包括集中管理與集體生活場景，成為外界少見窺探北韓生產體系的窗口。

報導指出，上述現象顯示中國與北韓這兩個鄰國間恢復關係的跡象。根據中國海關數據，今年1至4月，中國與北韓貿易額接近10億美元，年增約23%。在外界關注有限情況下，中國企業正逐步重返北韓經營業務。

不過，聯合國制裁規定，北韓企業可出口部分商品，但禁止與外國企業合資經營；同時也明令禁止各國自北韓進口紡織品及相關製成品。報導說，部分短片中展示的手工編織商品，可能涉及違反相關禁令。

分析人士表示，北韓製造業高度依賴中國提供原材料與中間產品，再利用本地勞動力加工後出口，形成特殊供應鏈模式。至於這些短片是否實際帶動訂單，目前仍難以確認。