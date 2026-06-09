我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新消息：美軍對伊朗發動報復性打擊

世界盃還沒開踢…法國已先封王？最帥球衣排行榜出爐

中在台東部海域執法 美國務院：鼓勵北京用和平方式解決紛爭

記者陳熙文／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國近日派出四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。...
中國近日派出四艘大型海事與救助公務船前往台灣東部海域，執行海上交通專項執法行動。（取自福建海事微信公眾號）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國交通運輸部宣布在台灣東部海域展開執法行動。
  • 重點二：新華社稱此舉回應日菲啟動海洋邊界談判的安排。
  • 重點三：美國國務院呼籲北京以和平方式處理紛爭並停止施壓台灣。

中國交通運輸部日前宣布將在台灣東部海域展開執法行動，美國國務院9日表示，美國鼓勵北京以和平的方式，與鄰居國家解決紛爭。

「新華社」6 日報導，中國交通運輸部組織福建海事局、廣東海事局、東海航海保障中心、東海救助局展開台灣東部海域海上交通專項執法行動，全面履行海上行政執法管轄權，維護國家權益。

新華社指出，這是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動台灣以東「海域畫界談判」、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

菲律賓總統小馬可仕日前赴日進行國是訪問，與日本首相高市早苗舉行會談；日本、菲律賓於會後宣布啟動專屬經濟區及大陸礁層海洋邊界談判。

有美國國務院發言人9日回應指出，美國支持其條約盟國日本和菲律賓，並鼓勵北京以和平的方式與鄰居國家解決紛爭，不要使用恐嚇、動用武力，或用武力來威脅的方式。

該名發言人也表示，美國也敦促北京停止對台的軍事、外交和經濟施壓，改與台灣當選的領導層展開有意義的對話。

精華 FAQ

  • 新華社報導稱，這是因日本與菲律賓單方面啟動台灣以東海域畫界談判，嚴重侵犯中國領土主權與海洋權益，因此採取的必要行動。

  • 美國國務院表示支持其條約盟國日本和菲律賓，同時鼓勵北京以和平方式與鄰居國家解決紛爭，不要使用恐嚇、武力或武力威脅。

  • 發言人也敦促北京停止對台灣的軍事、外交與經濟施壓，並改為與台灣當選領導層展開有意義的對話，以降低區域緊張。

日本

上一則

美國學生訪滬學說上海話「儂好」、「白相」…最道地

延伸閱讀

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法

反制日菲 中國展開台灣東部海上執法
央視曝…台灣長濱艦、大陸公務船東部海域對峙互嗆

央視曝…台灣長濱艦、大陸公務船東部海域對峙互嗆
中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域

中國4艘大型「執法」船舶 最大萬噸 今將抵台灣東部海域
軍事專家：日菲畫界東台水域 對中打造「島鏈」封鎖網

軍事專家：日菲畫界東台水域 對中打造「島鏈」封鎖網

熱門新聞

被正宮揪髮、痛毆的小三。（視頻截圖）

湖南小三在街頭被正宮揪髮、痛毆 網驚：身材太好了

2026-06-08 05:30
26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
勝宏科技董事長爆電梯索吻醜聞。（視頻截圖）

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

2026-06-08 20:58
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30

超人氣

更多 >
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅

比傳統空調省電最多50% 140年降溫老技術在新加坡翻紅
下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象

下藥、迷姦、拍視頻、勒索...華女揭華人圈難言亂象
好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元

好市多降價了 這些自有品牌商品最多便宜10美元