新聞分析／蔡奇掌中央黨校 21大籌備起步

蔡奇（左）5日出席中共中央黨校（國家行政學院）2026年春季學期第二批班次畢業典禮，並以校長（院長）身分為學員頒發畢業證書。（央視新聞截圖） 葉玉鏡

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蔡奇兼任中央黨校校長，被視為中共高層人事訊號。

蔡奇兼任中央黨校校長，被視為中共高層人事訊號。 重點二： 此舉象徵校長職位回歸常委兼任，地位明顯提升。

此舉象徵校長職位回歸常委兼任，地位明顯提升。 重點三：文章判斷這是中共二十一大組織人事籌備起步。

中共 中央黨校每次舉行開班禮或畢業禮，都是發出政治訊號的重要時刻，6月5日中共中央黨校「春季學期第二批班次畢業典禮」發出的政治訊號是，身兼三大職的蔡奇有了中央黨校校長新職。對這政治訊號有各式各樣的解讀，最多說法是蔡奇擴權，但中共對內發出的政治訊號是中共21大籌備起步。

蔡奇是中共黨內兼職最多者，但他有三大主要職務，即中共中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任。現在多了中央黨校校長，不算實際權力擴張，因為在中共組織系統的主掌者本來就是他，但地位提升的象徵意義極大，因為中央黨校校長一職回到中央政治局常委兼任的慣例。

中共中央黨校隨著時代變來變去，現有三大功能，即培養高級領導幹部、擔負中共頂層智庫、展開從馬列主義到現任領導人思想的理論研究。而中共組織人事上一大慣例，是選定重點培養和提拔的幹部，一定送中央黨校培訓，政圈戲稱為「過水」。近年每次黨代會前必有數期重點培訓班開班，在選出新的中央委員會後，新晉中央委員一定送到中央黨校再學習。

1989年後，中共中央黨校校長有三個特點，一是身任中央政治局常委及分管組織人事，二是主持中央書記處日常工作，三是被作為黨的最高領導人備選者。但2017年陳希出任中央黨校校長，與三個特點都不搭邊，中央黨校校長實際降格，由中央政治局委員出任。

但突現一變，陳希的超期服役結束，蔡奇接手中央黨校。據一位中央黨校前教授認為，這等同發出政治訊號，中共21大組織人事籌備起步，因為未來春秋兩期培訓對象，都與21大黨代表甚至未來中央委員會可能的備選對象有關。

中共每屆黨代表大會，主要進行兩大工程籌備，一方面大會文件起草的多重安排，會放到來年1月間正式展開，那是由中央總書記直接主持；另一方面就是組織人事，由分管組織人事的中央政治局常委，指揮中央組織部展開，這方面蔡奇已開始奔走。

具體看，中共21大組織人事籌備，第一步是在近億名中共黨員中層層篩選，選出約2300名21大代表。預計在今秋8、9月間的20屆五中全會上，決定21大會期，入冬時要發布關於21大代表選舉工作通知，選舉在年底前展開。從6月起大約有3個月時間，是中共21大籌備期第一階段，完成中國和中共基層組織換屆，為21大黨代表選舉鋪路。蔡奇和他的班子要開始大忙。