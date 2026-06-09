習近平抵平壤 穿白衣民眾夾道歡迎 背後有特殊原因

當地時間6月8日中午，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。這是歡迎人群。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平時隔七年再訪北韓，金正恩夫婦親自到機場迎接。

習近平時隔七年再訪北韓，金正恩夫婦親自到機場迎接。 重點二： 平壤動員大量穿白衣的民眾與少年兒童，營造節慶式歡迎場面。

平壤動員大量穿白衣的民眾與少年兒童，營造節慶式歡迎場面。 重點三：雙方就深化中朝關係達成共識，並以文藝演出延續接待氣氛。

中國國家主席習近平 8日抵達平壤 展開國是訪問。這是他時隔7年再訪北韓 ，從專機降落那一刻起，平壤便展現出近年少見的熱烈迎賓場面。無論是街道兩旁夾道歡迎的群眾，還是手捧鮮花、身著傳統盛裝的少年兒童，都讓這場國事訪問更像一場盛大的節日慶典。

當地時間6月8日晚，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛在平壤木蘭館出席朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行的歡迎宴會。這是習近平和彭麗媛同金正恩和夫人李雪主親切合影。 (新華社)

當天中午，習近平與夫人彭麗媛搭乘專機抵達平壤順安國際機場。北韓勞動黨總書記金正恩與夫人李雪主親自到場迎接。機場上，身穿傳統民族服飾的少年兒童列隊等候，手捧鮮花、滿臉笑容向遠道而來的中國貴賓獻上祝福。

尤其引人注目的，是現場大批少年兒童與民眾均身著北韓傳統節慶盛裝。北韓民族素有「白衣民族」之稱，白色在傳統文化中象徵光明、純潔與美好，也代表民族精神與文化認同。在重大節日與場合，人們經常以白色短上衣搭配鮮豔長裙或彩色褲裝，形成經典的「上白下彩」服飾特色。

當地時間6月8日中午，中共中央總書記、國家主席習近平乘專機抵達平壤，開始對朝鮮進行國事訪問。這是朝鮮兒童熱烈歡迎習近平。 (新華社)

當天的平壤街頭，許多少女身穿潔白上衣與紅、藍、粉色長裙，男孩則穿著白色傳統服裝，手持鮮花、旗幟與氣球。遠遠望去，宛如一幅流動的民俗畫卷，也讓整座城市充滿濃厚的節日氣息。

從機場前往金日成廣場及錦繡山迎賓館途中，道路兩旁也聚集大批平壤市民。人們揮舞中朝兩國國旗，高舉「朝中友誼萬古長青」、「牢不可破的朝中友誼團結萬歲」等標語。

隨後在金日成廣場舉行的盛大歡迎儀式，將現場氣氛推向最高潮。廣場中央懸掛兩國領導人巨幅肖像，四周國旗迎風飄揚。在軍樂團奏響歡迎曲、禮炮鳴放21響之際，廣場歡呼聲不斷。儀式尾聲，數百個彩色氣球緩緩升空，整場活動宛如大型節慶嘉年華。有網友直呼，「這根本像電影開場畫面」，還有人笑稱，「別人家的校外教學是參觀博物館，平壤小朋友直接參加國賓歡迎儀式」。

不少觀察人士認為，在眾多外交儀式細節中，最令人印象深刻的並非禮炮或儀仗隊，而是那些身著民族盛裝、手捧鮮花的孩子們。他們的笑容與歡呼，成為此次訪問最具溫度的人文畫面，也展現出北韓對此次訪問的高度重視。

當晚，金正恩與夫人李雪主在平壤木蘭館舉行盛大歡迎宴會。習近平在致詞中表示，雙方已就進一步深化中朝關係達成重要共識，未來將加強高層交往、深化戰略溝通、拓展務實合作，推動中朝關係邁向更高水平發展。

宴會結束後，習近平與彭麗媛在金正恩夫婦陪同下前往平壤體育館，與北韓各界群眾共同欣賞專場文藝演出。「我和我的祖國」、「茉莉花」、「紅旗飄飄」等熟悉旋律接連響起，引發現場觀眾共鳴，。

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