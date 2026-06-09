習金會談未提「朝鮮半島無核化」 中立場轉變全為牽制美國

中國國家主席習近平(左二)8日抵達平壤，北韓領導人金正恩(右)到機場迎接。(新華社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平訪平壤會談金正恩，強調中朝關係與戰略協調合作。

習近平訪平壤會談金正恩，強調中朝關係與戰略協調合作。 重點二： 官方通稿未提朝鮮半島無核化，顯示北京立場明顯轉變。

官方通稿未提朝鮮半島無核化，顯示北京立場明顯轉變。 重點三：分析指中國可能接受北韓擁核現實，並視其為牽制美國籌碼。

中國國家主席習近平 8日抵平壤後，即與北韓領導人金正恩 舉行會談。習近平表示，願以此訪為契機，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展，呼籲加強戰略協調和配合，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益。金正恩則稱兩國關係「牢不可破」，將一如既往發展朝中關係作為第一戰略事業。根據會談後中方通稿，習近平未提及「朝鮮半島無核化」相關表述。

習近平8日偕夫人彭麗媛，由中共政治局常委蔡奇、外辦主任王毅 等人陪同訪北韓，北韓領導人金正恩及夫人李雪主於機場迎接。隨後金正恩於金日成廣場為習近平舉行歡迎儀式；兩人並在錦繡山迎賓館舉行會談。

習近平此次訪北韓，外界除關注中朝關係、中俄朝三邊協調外，也關注北京對北韓近年發展核武的立場。在2018年至2019年中朝高層密切接觸期間，中方態度明確，多次強調堅持「朝鮮半島無核化、維護和平穩定」等立場，但隨著國際局勢變化及北韓在核武發展上的強硬態度，北京的立場似乎也出現轉變。

習近平這次到訪前夕，金正恩胞妹金與正還發表強硬聲明，反駁美中已達成「半島無核化」共識；還堅稱北韓的擁核國地位是絕不可退讓的底線，頗有在習抵達前先畫出擁核底線的意味。

今年4月，王毅訪問平壤後，中方聲明也罕見未提及「朝鮮半島無核化」。有分析指，若習近平此次訪問後發布的官方聲明仍未提及無核化，將顯示北京已在實質上接受北韓擁核現實，並將其視為牽制美國戰略布局的一環。

新華社報導，習近平在會談時就發展中朝關係提出四點意見，包括以高層交往為引領，夯實政治互信等。他指出，願以此訪為契機，加強對新時期中朝關係的頂層設計和戰略指引，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。他稱無論國際形勢如何變化，中方高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變。

習近平提到今年是中朝友好合作互助條約簽訂65周年，要加強外交、執法、軍隊等交流。願同朝方擴大經貿、農業、科技等務實合作。雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。

金正恩稱習近平是北韓人民「最尊重的貴賓」，指習近平今年首次出訪就到平壤，對朝方是莫大鼓舞，清晰表明朝中關係「牢不可破」。並稱朝方堅持一個中國原則。