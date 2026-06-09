新聞透視／中「紅色外交」鴨子划水 習出訪北韓再掀小高潮
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今年中共總書記習近平第一次出訪，是到北韓。對今次出訪有種種判讀，但對中共來說，是再推「紅色外交」一個小高潮。
為今次出訪，習近平在北京勞動黨機關報「勞動新聞」發表署名文章。文章不短，但提出三個要點，一是無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝友誼牢不可破；二是最高層戰略引領是中朝關係最大優勢，即習近平與金正恩親密無間；三是提出社會主義共同理想是中朝關係鮮明底色。中國共產黨和北韓勞動黨同為馬克思主義執政黨，中朝兩國是社會主義道路上的同行者。
習近平強調的第三點即社會主義和馬克思主義執政黨兩大概念，是今次訪問中朝關係的重要定位，也是近期中共唱起「紅色外交」的主調。
紅色外交之說，對外不大強調，對內從未放下，既是中共黨史重要內容，又是中國外交人員從業前的必修課。
在中共「紅色聖地」河北的西柏坡，紀念館常設展廳中，有專門紅色外交展覽，呈現中共中央在西柏坡籌備建政期間，制定政治、經濟與外交基本政策的歷史進程。
紅色外交認定發端於延安時期，上世紀50年代周恩來在日內瓦會議等場合展開的外交行動，以及70年代中國在聯合國的外交行動，被認定為紅色外交的經典案例。
今年開始，中共中央不事聲張地重提紅色外交，代表作是今年4月間，中越展開戰略對話，中方強調兩國要抵禦顏色革命、捍衛紅色江山。中方還強調，中越保持各自穩定和發展，將向世界昭示社會主義制度的顯著優勢。此前一年，中越間已啟動「紅色研學之旅」，上千名越南青年沿著老一輩領導人足跡，參訪中國紅色遺址。
最近一個大動作，是6月寮國人民革命黨中央總書記通倫到訪北京，在與習近平的會談中，雙方宣布共同構建「新時代全天候中寮命運共同體」，同時提出「雙方要共同捍衛社會主義制度和共產黨執政地位」。
今次習近平訪問北韓，他在署名文章中更明確提出，「共同推動兩國社會主義事業行穩致遠。我們要堅持道不變、志不改，相互支持彼此走符合自身國情的社會主義道路；引領兩國社會主義事業不斷從勝利走向勝利。」這一段可理解為紅色外交核心訴求，則習近平這次平壤行，是紅色外交的小高潮。
文章認為，這次平壤之行不只是一般國是訪問，而是中共重新推動「紅色外交」的重要一環，屬於近期外交布局中的一個小高潮。 三個要點包括：中朝友誼牢不可破；最高層戰略引領是最大優勢，也就是習金關係密切；以及社會主義共同理想構成兩國關係的鮮明底色。 文中指出，中共近年雖不高調宣傳，卻持續在對越南、寮國等社會主義國家的互動中強調紅色江山、制度優勢與共同捍衛執政地位，延續紅色外交傳統。
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文章認為，這次平壤之行不只是一般國是訪問，而是中共重新推動「紅色外交」的重要一環，屬於近期外交布局中的一個小高潮。
三個要點包括：中朝友誼牢不可破；最高層戰略引領是最大優勢，也就是習金關係密切；以及社會主義共同理想構成兩國關係的鮮明底色。
文中指出，中共近年雖不高調宣傳，卻持續在對越南、寮國等社會主義國家的互動中強調紅色江山、制度優勢與共同捍衛執政地位，延續紅色外交傳統。
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