「江青年譜」重寫臉譜 新書解密文革反面人物被毛利用

「江青年譜」揭下固有的江青臉譜。(圖取自香港新世紀出版社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 余汝信以年譜考證重寫江青形象，強調需回到史料辨析。

余汝信以年譜考證重寫江青形象，強調需回到史料辨析。 重點二： 他認為江青並非不學無術，且在戲劇攝影與文學上有造詣。

他認為江青並非不學無術，且在戲劇攝影與文學上有造詣。 重點三：作者主張文革責任不應只歸江青集團，毛澤東才是關鍵主導。

聚會中見到香港 文革史專家余汝信，談起他的新著「江青年譜」，余一臉嚴肅，卻又如釋重負。嚴肅因他剛從中國近現代史上一個雷區步出，如釋重負是他終於以反覆考證、對勘與辨析，印證他的觀點，揭下了長期固有的江青臉譜。

余汝信是特立獨行的歷史學家，他承認已財務自由，才沒了羈絆，而手中又有些別人沒有的資料，所以能解開一些謎團。他最初研究文革中的香港、香港左派暴動，繼而發現文革才是個大謎團。此前余汝信已有多個解謎成果如林彪與九一三事件，引起廣泛注意。近期開始以人物年譜來串起歷史，最新出版「江青年譜」，由香港新世紀出版社出版。這是間膽子有點大的出版社。

人人都知江青是毛澤東夫人，文革十年中是風雲一時的「旗手」，文革後被定為「反革命集團」首領。正如文革十年，江青已有固定臉譜。余汝信強調，這本年譜並非是對江青生平系統性研究成果，僅為後繼者提供江青研究的基礎史料。但全部史料均經編者以常識及邏輯推理反覆考證、對勘與辨析。

讀這本年譜，最要解的是江青是怎樣一個人，毛江是怎樣一對關係，對江青應有怎樣的歷史結論。對江青是怎樣一個人，余汝信說他在編著過程中多有發現，認為江青不是不學無術之人，其在戲劇、攝影、文學方面有一定造詣。

對毛江關係，他提到毛澤東在江青前有三段婚姻，一是14歲時在家鄉的包辦婚姻，二是湖南革命初期的楊開慧，三是井崗山到延安時期的賀子珍。

余引證記錄，顯示毛江結婚後，毛變得激情和更有作為，是以他相信沒有江青，毛難以帶領中共走出延安。

余汝信考證出江青在1949至1957年間四度赴蘇聯治病，在患子宮癌後與毛已無夫妻生活，1966年7月江搬到釣魚口獨居，那裡也是中央文革小組辦公地。1972年張玉鳳升為生活秘書兼機要後，江青再難見毛。而蛻變的夫妻關係，反有了不可分割的政治關係，毛從不批江的極左政治思想，因思想體系上毛江才是一家。他又發現，毛有了張玉鳳後，江青的政治機要地位被取代，第一夫人地位也有不安全感，加重了江青對外攻擊性和控制欲。

歷史結論方面，余汝信指對江青的司法審判和輿論審判不大公平，把政治錯誤判定刑事犯罪。中央文革小組權力一直在江青掌握中，但把文革的歷史責任推到「林彪、江青反革命集團」頭上，迴避了毛澤東、周恩來的責任。是以余相信，康生、陳伯達、江青都是長期臉譜化的「反面人物」，官方敘事說他們利用了毛澤東發動的文革，是歷史罪人，但由年譜來羅列的事實證明，是毛利用了他們。