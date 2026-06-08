中海軍驅離荷蘭軍艦 首度啟用電子干擾「讓對方瞎又聾」
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荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦在5月27日通過西沙群島海域，聲稱擁有該海域主權的中出動國解放軍驅離。根據環球網報導，解放軍這次手段升級，採用了警示性電子干擾，軍事專家分析稱，這種方法會讓對方的通信、雷達系統「陷入瞎子、聾子狀態」，行動會受到重大影響，艦上官兵會處於「極度恐怖狀態」。
報導指，荷軍德魯伊特號的艦載直升機多次升空侵入「中國領空」，解放軍南部戰區出動多艘056A、054A型護衛艦，其中631艦和626艦近距離外逼驅離德魯伊特號，553艦對荷蘭NH-90直升機進行喊話警告。此外，南部戰區還出動戰機掛載PL-10空空導彈參與了驅離行動。
德魯伊特號是荷蘭海軍的主力作戰艦艇，今年4月中旬離開荷蘭本土開始執行為期5個月的「太平洋射手」遠洋部署任務，5月22日到訪菲律賓馬尼拉，進行為期三天的訪問，與菲海軍開展了多項協同演練，包括通信演練與機動操演。據菲律賓通訊社報導，後續德魯伊特號還將參加6月24日至7月31日在夏威夷群島及周邊海域舉行的2026年環太平洋軍事演習。
中國軍事評論員張軍社受訪時表示，德魯伊特號在離開菲律賓前往夏威夷群島的途中，故意繞道到西沙群島「挑釁」，「帶有明顯偵察試探意圖」。
軍事評論員杜文龍則分析，解放軍這次不僅喊話警告，還採用了警示性電子干擾，是「重大升級」。他說，主動電子干擾會讓對方的通信線路數據鏈、雷達系統「陷入瞎子、聾子狀態」，航向包括行動會受到重大影響，「艦上的指揮官包括艦員會處於極度恐怖狀態」。
此外，解放軍南部戰區對此事件通報連用了「三個嚴重」：嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定。
杜文龍表示，這次措辭的嚴重程度高於以往，是因為「荷蘭是慣犯」，早前就在台海進行過所謂「自由航行」，屬「公開挑釁」，這次在南海甚至起降了直升機，性質很惡劣。另一個原因是在中國領海領空內航行，甚至是起降直升機，是危險行動。所以，中國軍隊可以以所有的行動方式進行高效遏制。
報導稱，德魯伊特號在5月27日通過西沙群島海域時，遭解放軍南部戰區多艘護衛艦與戰機聯合驅離，中方並強調該區域屬其主張管轄範圍，荷方行動構成挑釁。 軍事評論員指出，警示性電子干擾會影響對方通信、數據鏈與雷達運作，使艦艇像陷入「瞎子、聾子」狀態，進而削弱航行與指揮能力，對艦上官兵造成強烈心理壓力。 中方說荷艦先前曾在台海進行所謂自由航行，這次又在南海繞道並起降直升機，涉嫌偵察試探與侵犯海空安全，因此通報以「三個嚴重」定性，並採取更強硬遏制。
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報導稱，德魯伊特號在5月27日通過西沙群島海域時，遭解放軍南部戰區多艘護衛艦與戰機聯合驅離，中方並強調該區域屬其主張管轄範圍，荷方行動構成挑釁。
軍事評論員指出，警示性電子干擾會影響對方通信、數據鏈與雷達運作，使艦艇像陷入「瞎子、聾子」狀態，進而削弱航行與指揮能力，對艦上官兵造成強烈心理壓力。
中方說荷艦先前曾在台海進行所謂自由航行，這次又在南海繞道並起降直升機，涉嫌偵察試探與侵犯海空安全，因此通報以「三個嚴重」定性，並採取更強硬遏制。
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