中海軍驅離荷蘭軍艦 首度啟用電子干擾「讓對方瞎又聾」

荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦在5月27日通過西沙群島海域，聲稱擁有該海域主權的中出動國解放軍驅離。（取材自央視）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 荷蘭護衛艦通過西沙海域，遭解放軍出動驅離。

荷蘭護衛艦通過西沙海域，遭解放軍出動驅離。 重點二： 中方稱首次啟用警示性電子干擾，干擾通訊雷達。

中方稱首次啟用警示性電子干擾，干擾通訊雷達。 重點三：南部戰區批荷方嚴重挑釁，指其起降直升機侵擾。

荷蘭海軍「德魯伊特」號護衛艦在5月27日通過西沙群島海域，聲稱擁有該海域主權的中出動國解放軍 驅離。根據環球網報導，解放軍這次手段升級，採用了警示性電子干擾，軍事專家分析稱，這種方法會讓對方的通信、雷達系統「陷入瞎子、聾子狀態」，行動會受到重大影響，艦上官兵會處於「極度恐怖狀態」。

報導指，荷軍德魯伊特號的艦載直升機多次升空侵入「中國領空」，解放軍南部戰區出動多艘056A、054A型護衛艦，其中631艦和626艦近距離外逼驅離德魯伊特號，553艦對荷蘭NH-90直升機進行喊話警告。此外，南部戰區還出動戰機掛載PL-10空空導彈參與了驅離行動。

德魯伊特號是荷蘭海軍的主力作戰艦艇，今年4月中旬離開荷蘭本土開始執行為期5個月的「太平洋射手」遠洋部署任務，5月22日到訪菲律賓馬尼拉，進行為期三天的訪問，與菲海軍開展了多項協同演練，包括通信演練與機動操演。據菲律賓通訊社報導，後續德魯伊特號還將參加6月24日至7月31日在夏威夷群島及周邊海域舉行的2026年環太平洋軍事演習。

中國軍事評論員張軍社受訪時表示，德魯伊特號在離開菲律賓前往夏威夷群島的途中，故意繞道到西沙群島「挑釁」，「帶有明顯偵察試探意圖」。

軍事評論員杜文龍則分析，解放軍這次不僅喊話警告，還採用了警示性電子干擾，是「重大升級」。他說，主動電子干擾會讓對方的通信線路數據鏈、雷達系統「陷入瞎子、聾子狀態」，航向包括行動會受到重大影響，「艦上的指揮官包括艦員會處於極度恐怖狀態」。

此外，解放軍南部戰區對此事件通報連用了「三個嚴重」：嚴重侵犯中國領土主權和海空安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞南海和平穩定。

杜文龍表示，這次措辭的嚴重程度高於以往，是因為「荷蘭是慣犯」，早前就在台海進行過所謂「自由航行」，屬「公開挑釁」，這次在南海甚至起降了直升機，性質很惡劣。另一個原因是在中國領海領空內航行，甚至是起降直升機，是危險行動。所以，中國軍隊可以以所有的行動方式進行高效遏制。