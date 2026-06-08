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中持續管制 鎢金屬對日出口清零 衝擊汽車、武器製造

中國新聞組／北京8日電
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文章重點整理：

  • 重點一：中國2至4月對日鎢產品出口清零，供應鏈明顯受阻。
  • 重點二：日企改向他國採購鎢料，成本飆升並被迫大幅調價。
  • 重點三：企業加速回收再利用，並投資擴充循環處理產能。

共同社7日報導，在日中關係惡化未見改善下，2至4月中國對日本出口的碳化鎢、鎢粉等鎢金屬產品已經清零，日企只好採購逾3倍價格的他國產品，並設法加強循環再利用作為因應。鎢是製造汽車、切割工具乃至武器所需要的稀有金屬之一。

中央社引述共同社報導，上述數據來自中國海關總署統計。而日本住友電氣工業社長井上治5月間即表示，「從中國的採購（鎢）已完全停止」，對此表達危機感。

報導提到，鎢具有高硬度特性，常用來製造切割金屬的鑽頭等工具，而住友電工即生產用於汽車和飛機加工的這類工具，約3成原料一直從中國進口。

報導說，儘管住友電氣工業正推動從美國採購鎢金屬產品，但在成本增加下，該公司已調漲相關工具售價，漲幅最高達6成。

除住友外，據報導，三菱綜合材料6月起接受的訂單中，更把含鎢的超硬材料價格大漲到3倍以上。

報導指出，鎢與磁鐵等所需的稀土一樣，屬中國管制的軍民兩用物資，也是炮彈和飛彈等武器不可或缺的原料，而中國產量占全球約8成。

在這種情況下，據報導，日本相關企業正努力透過回收廢舊工具，進行相關原物料循環利用。住友電工就投資約160億日圓（約6678萬美元），在日本富山新建工廠，強化循環利用體系；三菱材料也計畫大幅提升在日本秋田和德國工廠的循環利用處理能力。

精華 FAQ

  • 據共同社報導，2至4月中國對日本出口的碳化鎢、鎢粉等產品已清零，顯示日中關係惡化下，相關原料供應完全中斷。

  • 日企改向美國等國採購鎢料，但價格往往高出三倍以上，住友電工與三菱材料因此調漲產品售價，並積極推動廢舊工具回收再利用。

  • 鎢具高硬度，常用於切割工具與加工設備，也可用於炮彈、飛彈等武器；中國產量約占全球八成，因此被列為軍民兩用管制物資。

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