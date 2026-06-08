港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇以中央黨校校長（國家行政學院院長）身分出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。（新華社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 5月底中共高層疑開未公開會議，聚焦多項人事調整。

5月底中共高層疑開未公開會議，聚焦多項人事調整。 重點二： 丁向群、關志鷗與張玉卓等人事案，被推測已在會中拍板。

丁向群、關志鷗與張玉卓等人事案，被推測已在會中拍板。 重點三：蔡奇以中央黨校校長亮相，顯示陳希可能正式退場。

中共 政治局今年5月罕見未公布召開會議，但5月底多項高層人事調整密集出爐。港媒報導，相關人事案可能已在5月29日的中共高層會議中通過；由於會議內容聚焦高層人事，事後未對外公布。報導並指，中共中央政治局常委蔡奇近日以中央黨校校長身分公開露面，也可能是這場會議拍板的人事安排之一。

香港明報報導，中共中央政治局是中共最高決策機構，按照慣例，政治局會議每月召開一次，通常在月底舉行，研究部署重大事項。今年前4個月，中共中央政治局都在月底召開會議，但整個5月，北京官方並未公布召開政治局會議。

不過，5月29日下午，中共中央組織部接連宣布兩項中央決定。原中國人民保險集團董事長丁向群出任國家金融監督管理總局黨委書記，接替4月因涉嫌違紀被降職的李雲澤；國務院 國資委主任張玉卓出任中國工程院黨組書記，李曉紅不再擔任中國工程院黨組書記。

隔日，原自然資源部部長關志鷗空降湖北，接替王忠林出任湖北省委書記，成為目前最年輕的省委書記。

報導據此推測，中央黨校、國家金融監督管理總局、湖北省委等「一把手」人選，可能都是在5月29日的高層會議中正式通過。該會議可能是中共中央政治局會議，但因只聚焦高層人事，因此未對外公布；也可能是由七名政治局常委組成的政治局常委會會議。政治局常委會會議一般不對外公開。

報導並指，中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。央視新聞聯播畫面顯示，出席並頒發畢業證書的校長不是陳希，而是中共中央政治局常委、新任中央黨校校長蔡奇。

由於陳希曾長期掌管中共中央組織部，被視為中共人事系統重要人物。中共20大後，陳希雖退出政治局，但仍擔任中央黨校校長。蔡奇這次以中央黨校校長身分公開露面，被視為陳希正式退出政壇的訊號。報導推測，蔡奇兼任中央黨校校長，最晚應該也已在5月29日確定。

此外，國務院隨後任命丁向群為國家金融監督管理總局局長，並免去張玉卓的國務院國資委主任職務，但未任命張玉卓為中國工程院院長。報導指出，這意味著66歲的李曉紅仍保留中國工程院院長職務；不過，中國工程院官網顯示，64歲的黨組書記張玉卓已成為一把手，院長李曉紅則成為二把手。

報導稱，至於即將滿64歲、官方稱「另有任用」的王忠林，目前去向仍未明朗。王忠林出身山東公安系統，曾任濟南市委書記、武漢市委書記與湖北省省長。外界一度猜測他可能出掌國家安全部，但國家安全部微信公眾號6月4日報導顯示，國家安全部黨委書記、部長陳一新近日仍在甘肅、寧夏調研。