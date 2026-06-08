我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳談科技股大跌：大家應該高興 現在能以折扣價買進

紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

港媒：中共5月底神秘高層會議 可能涉人事安排

記者張鈺琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇...
中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。中共中央政治局常委蔡奇以中央黨校校長（國家行政學院院長）身分出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：5月底中共高層疑開未公開會議，聚焦多項人事調整。
  • 重點二：丁向群、關志鷗與張玉卓等人事案，被推測已在會中拍板。
  • 重點三：蔡奇以中央黨校校長亮相，顯示陳希可能正式退場。

中共政治局今年5月罕見未公布召開會議，但5月底多項高層人事調整密集出爐。港媒報導，相關人事案可能已在5月29日的中共高層會議中通過；由於會議內容聚焦高層人事，事後未對外公布。報導並指，中共中央政治局常委蔡奇近日以中央黨校校長身分公開露面，也可能是這場會議拍板的人事安排之一。

香港明報報導，中共中央政治局是中共最高決策機構，按照慣例，政治局會議每月召開一次，通常在月底舉行，研究部署重大事項。今年前4個月，中共中央政治局都在月底召開會議，但整個5月，北京官方並未公布召開政治局會議。

不過，5月29日下午，中共中央組織部接連宣布兩項中央決定。原中國人民保險集團董事長丁向群出任國家金融監督管理總局黨委書記，接替4月因涉嫌違紀被降職的李雲澤；國務院國資委主任張玉卓出任中國工程院黨組書記，李曉紅不再擔任中國工程院黨組書記。

隔日，原自然資源部部長關志鷗空降湖北，接替王忠林出任湖北省委書記，成為目前最年輕的省委書記。

報導據此推測，中央黨校、國家金融監督管理總局、湖北省委等「一把手」人選，可能都是在5月29日的高層會議中正式通過。該會議可能是中共中央政治局會議，但因只聚焦高層人事，因此未對外公布；也可能是由七名政治局常委組成的政治局常委會會議。政治局常委會會議一般不對外公開。

報導並指，中共中央黨校5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮。央視新聞聯播畫面顯示，出席並頒發畢業證書的校長不是陳希，而是中共中央政治局常委、新任中央黨校校長蔡奇。

由於陳希曾長期掌管中共中央組織部，被視為中共人事系統重要人物。中共20大後，陳希雖退出政治局，但仍擔任中央黨校校長。蔡奇這次以中央黨校校長身分公開露面，被視為陳希正式退出政壇的訊號。報導推測，蔡奇兼任中央黨校校長，最晚應該也已在5月29日確定。

此外，國務院隨後任命丁向群為國家金融監督管理總局局長，並免去張玉卓的國務院國資委主任職務，但未任命張玉卓為中國工程院院長。報導指出，這意味著66歲的李曉紅仍保留中國工程院院長職務；不過，中國工程院官網顯示，64歲的黨組書記張玉卓已成為一把手，院長李曉紅則成為二把手。

報導稱，至於即將滿64歲、官方稱「另有任用」的王忠林，目前去向仍未明朗。王忠林出身山東公安系統，曾任濟南市委書記、武漢市委書記與湖北省省長。外界一度猜測他可能出掌國家安全部，但國家安全部微信公眾號6月4日報導顯示，國家安全部黨委書記、部長陳一新近日仍在甘肅、寧夏調研。

精華 FAQ

  • 因5月政治局會議罕見未公布，但29日後密集出現多項高層人事調整，報導據此推測相關任命可能已在當天的高層會議中通過，且因只談人事而未對外公布。

  • 包括丁向群接任國家金融監督管理總局黨委書記、張玉卓轉任中國工程院黨組書記，以及關志鷗空降湖北出任省委書記，這些都被視為同場會議處理的要項。

  • 報導認為，蔡奇以中央黨校校長身分公開露面，意味他已接手該職務，也被視為陳希正式退出人事系統的重要訊號，顯示高層人事安排已完成更新。

國務院 中共

上一則

中國海歸+1 旅美天體物理學家戴亮復旦任教 專長黑洞研究

延伸閱讀

重回常委兼任慣例 蔡奇以校長身分出席中共中央黨校畢典

重回常委兼任慣例 蔡奇以校長身分出席中共中央黨校畢典
蔡奇掌黨校 常委地位更鞏固 法媒卻稱：滑向危險邊緣

蔡奇掌黨校 常委地位更鞏固 法媒卻稱：滑向危險邊緣
丁向群任中國金融監管總局黨委書記 接替李雲澤

丁向群任中國金融監管總局黨委書記 接替李雲澤
多次參加涉台交流活動惹禍？北京政協主席魏小東落馬

多次參加涉台交流活動惹禍？北京政協主席魏小東落馬

熱門新聞

26歲中國四川舞者吳宇飛帶領8台人形機器人登場跳舞。(取材自快科技)

川小伙帶8個宇樹機器人上美國達人秀 4評委一致給「YES」

2026-06-04 02:19
涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
練功券示意圖。（取材自微博）

「榜一大哥」砸20萬開房 女主播完事後打開現金袋崩潰

2026-06-04 05:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

2026-06-06 22:10
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

台積3奈米核心人物 辭日本終身職返中國 分析：北京贏了

2026-06-02 02:29

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」