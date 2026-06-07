習近平出訪北韓 對北韓提出共同反霸權等4點建議

中國國家主席習近平出訪北韓。圖為2018年5月8日北韓最高領導人金正恩（左）到訪大連，習近平陪同參觀。（新華社資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平時隔七年再次訪問北韓，並在行前發表署名文章。

習近平時隔七年再次訪問北韓，並在行前發表署名文章。 重點二： 文中提出四點建議，強調深化戰略溝通與務實合作。

文中提出四點建議，強調深化戰略溝通與務實合作。 重點三：習近平呼籲反對霸權主義、強權政治及軍國主義復活。

中國國家主席習近平 今天赴朝鮮（北韓 ）訪問，這是時隔七年習近平的再次訪問。他在行前發表署名文章，指中朝係是「歲月共磨礪，烈火見真金」。習並提出四點建議，包括雙方加強戰略溝通和協調配合，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。

新華社報導，中共 中央總書記、國家主席習近平今天在北韓「勞動新聞」發表題為「繼往開來、砥礪同行 續寫中朝傳統友誼嶄新篇章」的署名文章。

文章提到，今年是「中朝友好合作互助條約」簽訂65周年。他應朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩邀請對朝鮮進行國事訪問。他期待同金正恩總書記共話中朝傳統友誼，共商中朝關係發展大計。

文章指，中朝兩國是守望相助、命運與共的社會主義友好鄰邦。無論時代如何變遷、國際形勢如何變化，中朝傳統友誼始終牢不可破、歷久彌堅，不斷煥發蓬勃生機活力。

高水平戰略協作是中朝關係的時代內涵。維護好、鞏固好、發展好中朝關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。當前，中朝關係站在新的歷史起點，面臨新的發展機遇，肩負新的時代使命。中方願同朝方一道，從戰略高度把握中朝關係，推動中朝關係與時俱進、得到更大發展。

深化戰略溝通，牢牢把握中朝關係發展正確方向。我們要保持兩黨兩國高層交往優良傳統，像親戚一樣常來往、多走動。

加強交流互鑒。我們要堅持道不變、志不改，相互支持彼此走符合自身國情的社會主義道路，堅定維護兩國政治安全。

拓展務實合作。我們要加強兩國發展戰略對接，挖掘各領域合作潛力，通過靈活多樣的形式，持續活躍友好往來，深化相互了解，拉緊情感紐帶。

密切多邊協作。我們要順應時代潮流，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治，反對一切復活軍國主義、危害地區安全穩定的圖謀和行徑。共同推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。