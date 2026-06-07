多次參加涉台交流活動惹禍？北京政協主席魏小東落馬

北京市政協主席魏小東2024年4月與國民黨立委會晤。（圖/截自北京衛視）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北京市政協主席魏小東涉嚴重違紀違法遭紀律審查。

北京市政協主席魏小東涉嚴重違紀違法遭紀律審查。 重點二： 魏小東曾多次出席北京舉辦的涉台交流與港澳活動。

魏小東曾多次出席北京舉辦的涉台交流與港澳活動。 重點三：北京近年罕見在任市政協主席落馬，引發高層整肅聯想。

中共 中央紀委國家監委6日通報，北京市政協主席魏小東涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。魏小東不僅是今年第30名落馬的中共中管幹部，也成為近期首位被查的省級政協主席，他先前曾參加多場在北京舉辦的涉台交流活動。

據中央社報導，65歲的魏小東為福建漳州人，長期任職於勞動人事部、中央機構編制委員會辦公室。2010年空降河南 ，擔任洛陽市委副書記，曾任鶴壁市長、市委書記、商丘市委書記。

2016年，魏小東出任中央機構編制委員會辦公室副主任，翌年擔任北京市委常委、組織部部長、市人大常委會副主任等職；2021年擔任北京市政協黨組書記，2022年當選北京市政協主席。

過去極罕有北京市政協主席任內落馬的紀錄，北京市政協官網6日已將魏小東簡歷自「本屆政協領導」欄位上撤下。魏小東最後一次出席公開活動，是5月27日參加北京市政協舉辦的「港澳委員、港澳台僑和對外友好工作顧問專項視察考察活動」。

作為北京市政協主席，魏小東近年多次參加公開的涉台活動並發表相關談話。今年1月底北京市政協會議上，魏小東代表市政協常委會所做的工作報告指出，市政協服務國際交往和擴大開放，「圍繞港澳台僑同胞和外國人證件使用便利化等積極獻計出力」。另外還與「台籍代表人士座談交流」，圍繞海外華僑華人關注問題聽取意見。

綜合財新與港媒點新聞消息，魏小東是今年以來中共中紀委公開通報落馬的第30名中管幹部。加上被立案審查調查的中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，今年以來中共反腐已打32「虎」。

另據北京日報，6月6日下午，北京市委書記尹力主持召開常委會議，通報魏小東涉嫌嚴重違紀違法接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查的有關情況。會議強調，要保持對黨絕對忠誠，牢記「看北京首先要從政治上看」、「努力鍛造與首善之區相匹配的政治忠誠和政治能力」。始終保持清醒頭腦，堅決防止「七個有之」，堅決清除「兩面人」。要以案為鑒，舉一反三，查堵漏洞，著力剷除腐敗滋生的土壤和條件。

有分析表示，中共此輪高壓整肅與明年21大前的人事布局有關。