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韓正在俄會晤普亭 強調深化戰略合作

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國家副主席韓正。（新華社）
中國國家副主席韓正。（新華社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：韓正在聖彼得堡會晤普亭，雙方強調深化戰略合作。
  • 重點二：普亭稱俄中貿易穩步增長，盼成長勢頭持續。
  • 重點三：韓正出席論壇致詞，闡述全球治理倡議四項建議。

中國國家副主席韓正在聖彼得堡當地時間5日出席第29屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，並與俄羅斯總統普亭會晤。韓正表示願加強協調合作，普亭則表示俄中貿易穩步增長，希望增長勢頭能夠保持下去。

據新華社，韓正表示，高水平的中俄關係不僅是兩國發展振興的必然要求，也是雙方對促進世界和平穩定發展肩負的時代責任。中方期待同俄方加強協調配合。

普亭則表示，俄中關係正處於前所未有的高水平。俄方願同中方堅定不移深化政治互信與睦鄰友好，推進各領域交流合作，以俄中關係的確定性為世界和平發展貢獻穩定性。

另就俄通社報導，普亭還向韓正表示貿易議題，指中俄貿易穩步增長，10%是不錯的成績，「希望這一增速能夠保持下去」。

第29屆聖彼得堡國際經濟論壇於6月3日至6日舉行。韓正出席致詞時表示，習近平提出全球治理倡議，已經得到近160個國家和國際組織的積極響應和支持。「全球治理之友小組」在聯合國發起成立，發出維護多邊主義、反對單邊主義的一致聲音。

他並就踐行全球治理倡議提出四點建議：堅持平等合作、倡導共商共建共享的全球治理觀；堅守國際公平正義，維護聯合國地位和權威；推動共同發展，增強各國人民獲得感；加強協調行動，打造更多可視化成果。

中國國家副主席韓正5日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。（新華社）
中國國家副主席韓正5日在聖彼得堡會見俄羅斯總統普亭。（新華社）

精華 FAQ

  • 韓正在聖彼得堡出席第29屆聖彼得堡國際經濟論壇全會，並與俄羅斯總統普亭會晤，同時在論壇致詞，介紹全球治理倡議及其推動方向。

  • 雙方都強調要深化中俄戰略合作、增進政治互信與睦鄰友好，並推進各領域交流合作；韓正也表示中方期待與俄方加強協調配合。

  • 韓正指出全球治理倡議已獲近160個國家和國際組織響應，並提出平等合作、公平正義、共同發展與協調行動四點建議，以維護多邊主義。

普亭 韓正 俄羅斯

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