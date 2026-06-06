Nvidia官宣合作 宇樹挨轟「認賊作父、靈魂賣美國」

Nvidia找宇樹科技合作，推出新一代AI人形機器人平台。中國不少網友擔心中國的資料技術會因此外流。（取材自財新網）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 輝達在台北發布人形機器人參考設計，採用宇樹H2 Plus本體。

輝達在台北發布人形機器人參考設計，採用宇樹H2 Plus本體。 重點二： 宇樹與輝達合作引發中國網友批評，憂技術與數據外流。

宇樹與輝達合作引發中國網友批評，憂技術與數據外流。 重點三：中國科技評論界對合作看法分歧，胡錫進提醒仍須防卡脖子。

Nvidia輝達 （另稱英偉達）1日在台北發表Isaac GR00T參考人形機器人，採用中國宇樹科技H2 Plus人形機器人本體。宇樹成為輝達首個合作的人型機器人企業，這場被外界視為「AI＋機器人強強聯手」的合作消息傳到中國，引發批評反對聲浪。不少中國網友質疑，宇樹恐讓關鍵技術與數據流向美國，甚至衍生國安風險。更有網友罵宇樹不愛國，「把靈魂賣美國」。

中央社報導，輝達6日一度躍為中國社群熱搜榜首，但主角不是明星CEO黃仁勳 ，而是中國人型機器人標竿企業宇樹科技。

據輝達發布，黃仁勳1日在GTC Taipei大會發表NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人，這是首款基於NVIDIA Jetson Thor與NVIDIA Isaac GR00T開放開發平台的開放式人形機器人參考設計。

NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人將宇樹科技H2 Plus人形機器人與Sharpa Wave五指觸覺機械手、NVIDIA Jetson Thor驅動的機載運算及Isaac GR00T軟體與工作流程，整合到統一的參考設計中。

黃仁勳表示，NVIDIA Isaac GR00T參考人形機器人為研究人員提供一個開放的單一平台，助力他們在通用物理智慧領域取得突破性發現。

同一天，宇樹科技申請首次公開募股（IPO），正式通過上海證券交易所上市審核委員會審議。從IPO申請獲受理到通過上市審查僅73天，計畫募資人民幣42.02億元（約6億美元）。

據每日經濟新聞報導，宇樹科技市場部總監黃嘉瑋2日表示，該產品將於下半年正式上市，核心特點是搭載輝達高性能算力平台，旨在為人形機器人打造更強大的智慧大腦，最顯著的提升在於算力性能。

黃嘉瑋強調，宇樹科技期待相關數據真正應用於未來算力平台的反覆運算，從而讓人形機器人的智慧大腦更加智慧。「基於英偉達的算力平台，我們希望推動人形機器人整個行業進步。」

社群訊息顯示，宇樹成為輝達首個合作人型機器人企業，但這個在市場上看來是「強強合作」的正常舉措，連日來卻在中國掀起批評聲浪。有網友形容，宇樹此舉是「認賊作父」、「把靈魂賣給美國」；一些「愛國黨」砲轟宇樹吃國家的飯，轉身擁抱輝達。

許多反對者的論點是，在美國科技封鎖下，中國國企、民企紛紛拒用輝達晶片，以免日後受制於人，宇樹卻反向與輝達「深度綁定」，恐將人型機器人核心技術拱手讓給美國。還有不少人批宇樹不用華為晶片「不愛國」。

中國知名科技業觀察家項立剛4日發文，嘲諷宇樹創辦人王興興「太年輕了」。他表示，今天是貿易戰、科技戰、關稅戰的進程中，美國技術對中國封鎖，制裁眾多中國企業。宇樹與輝達這樣的合作，存在重大不確定性，甚至會造成技術流失與安全隱患。

宇樹迎來一面倒批評聲浪，環球時報前總編輯胡錫進6日發文緩頰。他說，宇樹如果今後完全依賴輝達打造人形機器人的智慧大腦，長期看確有被「卡脖子」的風險。然而，這個風險只是事情的一個方面。他個人支持宇樹在保持上述這些警惕性與堅持自主創新基本原則的同時，探索與輝達的相關合作，只要它是合法合規的。