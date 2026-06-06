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習近平心腹？陳希卸任 蔡奇兼掌中央黨校影響力增

中國新聞組／北京6日電
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文章重點整理：

  • 重點一：中央黨校校長由陳希卸任，蔡奇出席典禮並兼掌該職。
  • 重點二：蔡奇同時握有多個要職，黨內影響力被認為再度上升。
  • 重點三：陳希曾掌組織與黨校系統，如今正式交棒給蔡奇接任。

中共中央黨校（國家行政學院）5日舉行2026年春季學期第二批班次畢業典禮，官媒報導，中央政治局常委、中央黨校（國家行政學院）校長（院長）蔡奇出席畢業典禮，並為學員頒發畢業證書，顯示陳希已經卸任中央黨校校長，由蔡奇兼任校長；分析指出蔡奇在黨內影響力進一步提升。

中央黨校是中央主辦的負責培養中國共產黨的領導幹部的學校，也是「輪訓培訓黨的高中級領導幹部和馬克思主義理論幹部的最高學府」。

綜合央視新聞聯播、明報報導，兼任中央黨校校長的蔡奇是福建三明人，1955年12月生，現年70歲。他長期在福建、浙江工作，18大之後進京擔任中央國安辦常務副主任、北京市長、北京市委書記，20大之後擔任中央政治局常委、中央書記處書記、中央辦公廳主任、中央和國家機關工委書記。

有媒體指出蔡奇是中國國家主席習近平任職福建、浙江時期的心腹舊部；習近平上台後，蔡奇仕途快速升遷，中共20大後，67歲的蔡奇升任政治局常委，並兼任中央書記處第一書記、國安委副主席等要職，被指實權或超過政治局常委排名第二的總理李強。

2025年5月，英國「經濟學人」發文說，身兼多個重要職位的蔡奇或許是中共實際上的第二號人物，不過當時諸多分析人士指出，這篇文章可能是中共黨內政治博弈信號，蔡奇權力越顯赫，政治風險越高。

路透報導，瑞士蘇黎世大學現代中國研究教授讓-克里斯托夫·米特爾施泰特認為，這一任命進一步鞏固蔡奇在中共高層中的重要地位，並使其在黨的組織建設、意識形態和行政運作等領域承擔更廣泛職責。他說：「我認為此前沒有類似先例。」

至於72歲的陳希籍貫福建，19大後擔任政治局委員、中央組織部部長、中央黨校校長，掌握高級幹部的升遷任免，被視為「吏部尚書」。20大之後，陳希雖然卸任政治局委員，但仍然擔任中央黨校校長，直至近日卸任。

精華 FAQ

  • 依據官媒報導，中央政治局常委蔡奇已兼任中央黨校校長，並出席畢業典禮頒發證書，顯示陳希已正式卸任該職。

  • 分析指出，這項安排讓蔡奇同時掌握組織、意識形態與行政運作等重要領域，進一步鞏固其在中共高層的地位與權力。

  • 陳希曾任中央組織部部長與中央黨校校長，長期掌握高級幹部的升遷任免，被外界視為中共人事系統的關鍵人物。

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