西藏前主席齊扎拉受賄1.58億人民幣 一審被判無期徒刑

AI重點 文章重點整理： 重點一： 齊扎拉因受賄1.58億餘元，一審被判無期徒刑。

齊扎拉因受賄1.58億餘元，一審被判無期徒刑。 重點二： 法院認定他利用職務便利，涉房地產與工程審批等利益輸送。

法院認定他利用職務便利，涉房地產與工程審批等利益輸送。 重點三：齊扎拉到案後認罪悔罪並檢舉他人，獲依法從輕處罰。

前西藏自治區政府主席齊扎拉5日被重慶法院依受賄罪，一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產。根據宣判，齊扎拉在26年任職期間，總計收賄人民幣1.58億餘元（約2300萬美元）。他當庭表示認罪悔罪。

綜合中央社、明報報導，據法院公布，重慶市第一中級人民法院5日一審公開宣判齊扎拉受賄一案，對齊扎拉依受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。法院指齊扎拉檢舉揭發他人重大犯罪立功，依法從輕處罰。

重慶第一中院稱，1999年至2025年，齊扎拉利用擔任多項職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位與個人在房地產開發、工程承攬、行政審批、職務提拔等事項上提供幫助，非法收受上述單位與個人給予的財物共計折合1.58億餘元。

重慶第一中院表示，齊扎拉的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處。鑒於他受賄犯罪中有未遂情節；到案後如實供述罪行，主動交代辦案機關尚未掌握的大部分受賄事實；檢舉揭發他人重大犯罪行為，經查證屬實，有重大立功表現；認罪悔罪，積極退贓，涉案贓款贓物及孳息大部分已追繳，具有法定、酌定從寬處罰情節，可對其依法從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

據公布，重慶第一中院於2026年3月27日公開開庭審理本案。庭審中，檢察機關出示相關證據，齊扎拉及其辯護人進行質證，控辯雙方充分發表意見，齊扎拉進行最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。

公開資料顯示，1958年8月出生的齊扎拉是藏族，2025年1月23日被查。他長期在雲南工作，2010年出任西藏自治區黨委常委、統戰部部長及拉薩市委書記；2017年升任西藏自治區黨委副書記及區政府主席。

2021年，齊扎拉轉任中國第13屆全國人民代表大會民族委員會副主任委員；2023年任第14屆全國政協常委、農業和農村委員會副主任。

在此之前，曾與齊扎拉在西藏搭檔多年的前西藏黨委書記吳英杰，2025年7月16日一審被依受賄罪判處死刑，緩期2年執行，剝奪政治權利終身，併處沒收個人全部財產。他被指收賄3.43億餘元。