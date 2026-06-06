中購島引國安隱憂 日擬調查1.3萬無人島 芬蘭也強硬介入
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中日關係持續惡化，日本政府「去中化」再把矛頭指向無人島。對於外傳日本無人島遭中資買走一半，日本政府近日將首度全面調查全國超1萬3000座無人離島的所有權，並考慮將部分無主島嶼收歸國有，防止遭外國勢力或犯罪組織利用。無獨有偶，芬蘭國防部長也稱，一個中國企業網絡近來意圖有組織性的收購芬蘭多處涉及國家安全的重要地產，這是芬蘭首次發現中國仿俄羅斯模式收購戰略地產，芬蘭政府必須強硬介入阻止。
日本經濟新聞報導，2023年日本確認其有1萬4125座島嶼，其中超過1萬3400座無人島長期缺乏管理，不乏軍事要地。
日本政府已透過「重要土地等調查法」監管部分國境離島，但法律目前並未限制外國人購買土地。日本政府已經決定加強無人島管理，未來將優先調查距離本土較遠的離島。若確認沒有所有權人，將考慮收歸國有。
另據中央社報導，芬蘭國防部長哈卡寧4日指出，一個中國企業網絡近來意圖收購芬蘭至少十處涉及國家安全的重要地產，範圍涵蓋軍事基地、關鍵基礎設施及戰略產業周邊土地，由於可能影響國防安全，因此不予放行。他並稱，這是芬蘭首次發現中國以有組織方式從事類似行動，情況與俄羅斯過去收購戰略地產的模式相似。
據芬蘭國家廣播公司（Yle）調查報導，其中最受矚目案例，是中資企業Nordic Inn意圖收購位於阿西卡拉（Asikkala）的Talluka活動飯店，涉及六筆不動產，此區緊鄰供應赫爾辛基大都會區用水的帕揚訥隧道（Päijänne Tunnel）保護區，被視為重要基礎設施。同一網絡旗下另一家公司Nordic Haven Design也意圖收購勞卡（Laukaa）魯希邁基（Ruuhimäki）地區一處土地，緊鄰芬蘭夜視裝置製造商廠址。
另一件遭駁回案件位於羅凡涅米（Rovaniemi），申請人為一家中資公司，擬收購土地緊鄰獵兵旅（Jaeger Brigade）、拉普蘭空軍基地與羅凡涅米機場，國防部認為申請人陳述的使用用途可疑且無法盡信。
哈卡寧在芬蘭MTV新聞台訪問中指出，這些不動產沒有任何合理的商業依據，資金來源也無法合理解釋，「這背後藏有各種陰暗意圖，現在是發現中國首次做同樣的事，而且規模更大，我們必須相當強硬地介入」。
另據中新社報導，對於日本長崎核爆資料館擬修改南京大屠殺表述，不再使用「大屠殺」，改為「殺害眾多平民和俘虜的南京事件」的消息，中國外交部發言人毛寧5日表示，東京審判明確認定日軍在南京的暴行是「屠殺」，而不是所謂「事件」，敦促日方深刻反省戰爭罪責，同軍國主義徹底切割。
主因是中日關係惡化與國安疑慮升高，外傳中資買下大量無人島，引發日本擔心外國勢力或犯罪組織利用這些缺乏管理的島嶼。 日本政府表示，若確認某些無人離島沒有明確所有權人，將評估把相關島嶼收歸國有，以強化管理並降低被外部勢力利用的風險。 芬蘭國防部長稱，發現中國企業網絡疑似有組織收購涉及軍事基地、基礎設施與戰略產業周邊土地，認為可能危及國防安全，因此強硬阻止。
精華 FAQ
主因是中日關係惡化與國安疑慮升高，外傳中資買下大量無人島，引發日本擔心外國勢力或犯罪組織利用這些缺乏管理的島嶼。
日本政府表示，若確認某些無人離島沒有明確所有權人，將評估把相關島嶼收歸國有，以強化管理並降低被外部勢力利用的風險。
芬蘭國防部長稱，發現中國企業網絡疑似有組織收購涉及軍事基地、基礎設施與戰略產業周邊土地，認為可能危及國防安全，因此強硬阻止。
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