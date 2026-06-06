紐時：習近平訪北韓 意在彰顯威權陣營比美同盟團結

AI重點 文章重點整理： 重點一： 習近平七年後再訪北韓，意在展現威權陣營團結。

習近平七年後再訪北韓，意在展現威權陣營團結。 重點二： 北京希望證明北韓仍依賴中國，避免自身被邊緣化。

北京希望證明北韓仍依賴中國，避免自身被邊緣化。 重點三：金正恩因俄羅斯支持增強底氣，也想向北京爭取讓步。

中國國家主席習近平 將今年首次出訪給了北韓 領導人金正恩 ，看在部分美媒的眼裡，認為習近平時隔七年再訪北韓的目的，意在彰顯團結，為展現他與威權陣營成員之間的關係比美國總統川普與其民主夥伴之間關係更為融洽，習近平不得不拉攏金正恩。而北京也急於藉習近平此次訪問向外界證明：當華盛頓四處播撒混亂，北京才是世界的穩定力量。

紐約時報報導指出，上一次習近平訪問北韓時，金正恩正深陷制裁困境，與美國的核談判也失敗。時隔近七年，習近平再訪北韓，他面對的是一位底氣大增的領導人——得益於與俄羅斯結盟，北韓經濟已成功擺脫了孤立狀態。預計習近平將藉與金正恩為期兩天的峰會，展示中國和北韓作為盟友共同對抗西方的統一陣線。

但分析人士指出，中國同樣希望藉此重申對這個愈來愈向俄羅斯靠攏的鄰國的影響力。金正恩方面則希望不再被視為中國的小夥伴，並可能利用與俄羅斯日益緊密的關係向北京爭取經濟讓步。

報導稱，習近平此訪意在彰顯團結，但也不得不拉攏金正恩。習近平可能會利用這次罕見的會面機會向世界重申：北韓仍然依賴中國，北京絕不可能被邊緣化。這契合了習近平將中國塑造為與美國平起平坐的超級大國的努力。北京急於向外界證明：無論是通過對伊朗開戰，還是對盟友和對手一律加徵關稅，當華盛頓四處播撒混亂，北京才是世界的穩定力量。

「習近平試圖表明，他與威權陣營成員之間的關係比川普總統與其民主夥伴之間的關係更為融洽」，報導引述曾任美國前總統拜登政府的副國務卿、現任亞洲集團董事長的庫爾特·坎貝爾表示。

習近平此次罕見出訪也反映出，他同樣需要拉攏金正恩。「毫無疑問，中國方面對北韓、俄羅斯關係日益緊密感到擔憂」，報導引述亞洲協會首爾高級研究員魯樂漢(John Delury)表示，「這次訪問有助於在一定程度上緩解這種趨勢，也是習近平重新參與進來的一種方式」。

「北韓不再是那個只能依賴單一庇護者的可憐國家」，報導引述首爾遠東研究所分析師李炳哲（音）表示。「除了長期以來作為其生命線的中國之外，它還在俄羅斯找到了新的戰略羽翼」。

自從重返白宮以來，川普已多次發出信號，表示希望與金正恩再次舉行峰會，報導稱，川普可能已經要求習近平在平壤期間代為傳遞信息。然而，金正恩依然堅稱只要將北韓的核計畫擺上談判桌，他就拒絕與華盛頓進行對話。峰會上，習近平是否會對金正恩施加壓力，以促使北韓與美國接觸，也受外界關注。