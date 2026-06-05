100多年前 英間諜偷走中國這項機密 破千年壟斷地位
AI重點
文章重點整理：
19世紀，中英之間有一樁關於技術洩密、國運逆轉的驚心往事。故事要從中國被覬覦已久的「神奇樹葉」說起。那時英國為扭轉對華貿易逆差，派遣間諜羅伯特·福鈞潛入中國，竊取了茶樹品種、製茶工藝及核心人才並運往印度，使英國成功實現茶葉工業化量產，徹底終結了中國在世界茶葉貿易的千年壟斷地位。
黃河新聞網報導，回顧這段歷史，當時下午茶已成為英國全民必需品，而清朝壟斷著全球茶葉供應，導致英國必須支付巨額白銀。為扭轉逆差，英國東印度公司在林則徐禁鴉片煙後決定釜底抽薪，將目光投向中國的茶葉機密。1848年起，英國植物學家羅伯特·福鈞，剃髮易服、戴上假辮子，假扮成中國商人，深入武夷山等核心產區，暗中記錄採摘、發酵與揉捻等核心製茶流程。1851年，他更盜走大量優質茶苗送往印度，還秘密招募了8名熟練的製茶工匠，其中6人擅長種茶與製茶，2人精通茶罐製作。
這次竊密行動對中國茶業造成了毀滅性打擊。英國將偷來的工藝與工業化生產結合，在印度大規模建立種植園，實現茶葉標準化量產。相比之下，中國茶業仍停留在傳統小農手工模式，加上清政府課以重稅，競爭力大失。
短短數十年間，印度茶與錫蘭茶迅速取代中國茶，立頓等英國品牌順勢崛起，掌控了全球貿易主導權，甚至將雲南大葉種茶樹命名為「阿薩姆種」，企圖從根源否定中國的茶源地位。
100多年後再回望這段歷史，最深刻的警示莫過於核心技術保密的極端重要性。當時中國茶農世代相傳的種茶、製茶技藝，從未被視作需要嚴密守護的核心技術，才讓羅伯特·福鈞有機可乘。這項歷史教訓至今振聾發聵，核心技術是國家發展的命脈，守住技術秘密，才能守住民族的未來。
他受英國方面指派，剃髮易服潛入中國茶區，暗中記錄採摘、發酵與揉捻流程，並將優質茶苗及熟練工匠帶往印度，作為擴大茶葉生產的核心資源。 因為當時下午茶已成英國日常需求，但清朝長期掌握全球茶葉供應，使英國需支付大量白銀。為改善貿易逆差，英國便轉而竊取中國茶業機密。 英國將竊得技術與工業化結合後，在印度大規模建立種植園，迅速以標準化量產取代中國茶的優勢，讓印度茶、錫蘭茶與英國品牌主導全球市場。
精華 FAQ
他受英國方面指派，剃髮易服潛入中國茶區，暗中記錄採摘、發酵與揉捻流程，並將優質茶苗及熟練工匠帶往印度，作為擴大茶葉生產的核心資源。
因為當時下午茶已成英國日常需求，但清朝長期掌握全球茶葉供應，使英國需支付大量白銀。為改善貿易逆差，英國便轉而竊取中國茶業機密。
英國將竊得技術與工業化結合後，在印度大規模建立種植園，迅速以標準化量產取代中國茶的優勢，讓印度茶、錫蘭茶與英國品牌主導全球市場。
上一則