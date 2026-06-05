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日本新防衛白皮書 日媒預告：視中國最大挑戰

記者潘維庭／綜合報導
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日媒預告，日本白皮書對中俄軍事合作「嚴重關切」，包括去年12月中俄軍機(圖)從東...
日媒預告，日本白皮書對中俄軍事合作「嚴重關切」，包括去年12月中俄軍機(圖)從東海到太平洋的聯合巡航。（央視截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：日本2026年版防衛白皮書續將中國軍事活動列為最大戰略挑戰。
  • 重點二：白皮書提及中國戰機雷達照射與航母在太平洋活動日益活躍。
  • 重點三：新版增設新戰法章節，強調AI無人機與持久戰應對準備。

日媒預告，預計於夏季內閣會議進行報告、2026年版「防衛白皮書」的概要強調，日本和國際社會嚴重擔憂的事項，包含中國的軍事活動，新版白皮書的措詞與2025年版幾乎相同。

NHK中文版報導，根據概要，白皮書就中國的軍事活動列舉以下事項：包含2025年12月，解放軍戰機間歇性地用雷達照射自衛隊戰機，以及中國航母在太平洋的活動日趨活躍。概要中並指出，中方這些軍事活動是「我國與國際社會嚴重擔憂的事項，是目前為止最大的戰略性挑戰」，這一措詞與2025年版幾乎相同。

同時，白皮書也增設了「新戰法」項目，介紹烏克蘭戰場大規模應用低成本無人機，以及戰事長期化的情況。在此基礎上，白皮書強調，針對利用AI、無人機等的「新戰法」採取對策的重要性，同時有必要加強應對持久戰的準備工作。例如保障持續作戰能力、加強防衛方面的生產能力及相關技術基礎等。

中媒環球時報引述朝日新聞報導，新版白皮書概要延續2025年版表述，稱國際社會已進入「新的危機時代」，稱印太地區安全保障環境日趨嚴峻。中媒稱白皮書繼續渲染「中國威脅」，將中國定位為「前所未有的最大戰略挑戰」。白皮書也提及，去年中國多次在台海周邊軍事演習，意在「製造中國軍隊常態活動成為既成事實」。此外，白皮書對中俄軍事合作「嚴重關切」，包括去年12月中俄軍機從東海到太平洋的聯合巡航。

遼寧大學日本研究中心客座研究員陳洋認為，「炒作外部威脅、為強軍擴武找藉口」是日本軍國主義慣用手法。近年日本不斷突破戰後和平體制約束，加速推進防務戰略調整，防衛預算屢創新高，武器出口政策大幅放寬，其軍事政策調整方向值得國際社會高度警惕。     

精華 FAQ

  • 概要指出，中國軍事活動是日本與國際社會嚴重擔憂的事項，並被定位為目前為止最大的戰略性挑戰，相關措詞與2025年版幾乎一致。

  • 內容提到解放軍戰機曾間歇性以雷達照射自衛隊戰機，中國航母在太平洋活動愈加活躍，也提及台海周邊軍演與中俄聯合巡航。

  • 白皮書新增「新戰法」項目，介紹烏克蘭戰場低成本無人機的運用，強調要因應AI與無人機作戰，並加強持續作戰與防衛生產能力。

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